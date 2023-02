Un pallone aerostatico cinese sospettato di effettuare attività di spionaggio è stato avvistato sui cieli degli Stati Uniti e monitorato dal Pentagono. Il pallone ha sorvolato una base aerea con missili nucleari nel Montana, la Malmstrom Air Force di Billings, ma finora non è stato abbattuto per possibili danni alle persone a terra, a causa delle sue dimensioni affatto non indifferenti.

Funzionari della Difesa hanno dichiarato che il pallone sta raccogliendo informazioni, ma non ne hanno specificato a che quota stia operando, comunque al di sopra di quella del traffico aereo civile.

Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha convocato una riunione dei vertici militari per discutere la situazione e le possibili risposte, che sono state presentate al Presidente degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno contattato la Cina che, tramite il proprio ministero degli Esteri, ha dichiarato che il pallone aerostatico non ha a che fare con scopi militari, è utilizzato solo per scopi di ricerca (principalmente meteorologici) e ha deviato - di molto - dalla sua rotta pianificata.

A seguito dell'incidente, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha rinviato un viaggio programmato a Pechino nel weekend.

Ma gli interessi "meteorologici" della Cina non sembrano legati solo agli Stati Uniti. Infatti, Pat Ryder, portavoce del Pentagono, ha rivelato alla CNN di segnalazioni di un altro pallone spia cinese in transito sui cieli dell'America Latina.