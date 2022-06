In quanto membro, la Svezia contribuirà alla sicurezza della NATO nel suo insieme, compresa la Turchia, in uno spirito di solidarietà.

Come è stato presentato nella dichiarazione extra di politica estera del mio governo il 10 giugno, la Svezia condanna il terrorismo con la massima fermezza. Siamo inequivocabilmente impegnati nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

Inoltre, sono in preparazione emendamenti costituzionali che aprirebbero la strada alla criminalizzazione della partecipazione alle organizzazioni terroristiche. Non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che la Svezia continuerà a rimanere ferma al fianco di altri paesi che la pensano allo stesso modo nella lotta al terrorismo.

Una delle problematiche sollevate dalla Turchia riguarda la risposta della Svezia alle richieste di estradizione di quella nazione. Queste richieste saranno gestite in modo rapido e accurato dal nostro ordinamento giuridico in conformità con la Convenzione europea sull'estradizione.

La Svezia non è e non sarà un rifugio sicuro per il terrorismo. Le autorità competenti lavorano intensamente per espellere le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza. E ci sono un numero consistente di casi che sono attualmente trattati.