Viaggio sostenibile: il luxury diventa slow alle Seychelles

Un viaggio alle Seychelles?

Tutti nei nostri sogni abbiamo una meta del genere. Bella, ricca di sfumature e stupendo mare, nonché molto luxury.

Questo luogo è incantevole, destinazione ideale per chi ama distendersi tra mare e natura per ritrovare un po' se stessi.

Le Seychelles però non sono solo questo. Infatti questa meta sta diventando sempre più sostenibile e responsabile, riponendo l'attenzione a itinerari che garantiscano al turista non solo il lusso, ma anche la natura, il rispetto per il paesaggio, la contemplazione dello stesso, un maggiore contatto con il territorio e soprattutto garantire un flusso di emozioni al turista una volta che rientra nella propria terra.

Da anni il governo delle Seychelles cerca di coinvolgere i turisti nella conservazione dell'ambiente, proponendo sempre più un'offerta turistica adeguata alla tematica.

Le regole sono quelle di non intaccare l'ambiente, bensì preservarlo sotto tutti gli aspetti, tanto che è stato attuato un sistema di certificazione volontaria della sostenibilità del turismo, Seychelles Sustainable Tourism Label (SSTL), un progetto e un marchio che forniscono spunti per le strutture ricettive per salvaguardare la biodiversità e perseguire pratiche sostenibili.

Quindi andando alle Seychelles sarete conquistati anche da tour responsabili e scoperta lenta.