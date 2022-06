Tutto è pronto per il Fuori Salone 2022! Finalmente dopo due anni di pandemia si riparte e HOME Italia ha deciso di stupire ancora una volta organizzando un'Istallazione sensazionale presso la nota Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano - in Via Solferino 17. Nella foto Luca Valle, fondatore e ideatore di Home Italia.

HOME Italia, General contractor internazionale - conosciuto nel settore per i suoi servizi di progettazione, vendita di arredamento e per il suo famosissimo Magazine - presenterà, insieme allo studio di Architettura S 2 Architetti, una Installazione artistica alla quale parteciperanno dodici Aziende del settore design. Il concept su cui si basa l' Istallazione prende il nome di " Il valore dell' Intangibile " ed è legato al rispetto e alla sostenibilità del prodotto partendo da chi lo lavora, gli esseri umani.

Sostenibilità e green sono parole ormai utilizzate comunemente, nell'accezione più visibile e misurabile del termine. Esiste però un mondo intangibile, rappresentato da idee, valori ed emozioni, concetti senza tempo, che rispecchiano il pensiero e la vera essenza dell'essere umano.

Il progetto, presentato in anteprima sotto forma di questa Installazione artistica per il Fuorisalone 2022, ha l'obiettivo di sensibilizzare e rendere consapevole il visitatore di quanto sia importante il valore dell'intangibile.

Sarà una settimana dedicata agli eventi, a partire dal 6 Giugno, quando si terrà la press preview e un private cocktail per Architetti e Giornalisti Seguirà il, 7 Giugno una Masterclass, ma non mancheranno lezioni formative, eventi con show cooking e special guest del mondo della Moda e dello spettacolo, come Cristina Parodi che sarà presente il 9 Giugno al Main Event di HOME Italia.



Cos'è l'Intangibile per Home Italia e S2 Architetti?

"L'intangibile è la parte predominante e fondamentale di noi esseri umani ed è ciò che influenza e definisce in modo determinante la nostra realtà; è ciò ci lega indissolubilmente, che utilizza un linguaggio universale e senza tempo perché è la nostra vera essenza. Intangibili sono i nostri pensieri, le idee, le parole e le nostre credenze, il carattere, le qualità intrinseche e la visione di noi stessi.

Intangibili sono l'intelligenza emotiva, le sensazioni, lo stato d'animo, i sentimenti e le nostre emozioni più profonde come l'amore, la compassione e la felicità. Intangibili sono le emozioni suscitate dalla bellezza di quanto ci circonda, dall'arte, dall'architettura, dalla poesia, dalla letteratura e dalla musica. Intangibili sono la contaminazione culturale, la conoscenza, la competenza, l'intuizione, l'ispirazione, la visione creativa, la curiosità e l'innovazione. Intangibili sono l'etica, i valori, la coerenza e la responsabilità sociale, la libertà di pensiero e di espressione.

Intangibili sono la risonanza e l'energia delle persone, dei luoghi e delle cose. Intangibili sono i desideri, le aspirazioni, le intenzioni.

Intangibili sono il subconscio, la memoria, i ricordi ed il nostro spazio mentale. Intangibili sono i contesti, la consapevolezza, l'evoluzione e la crescita personale. Intangibili sono lo spirito, la fede, la nostra serenità ed il benessere interiore".



Come viene espresso questo concetto?

"Viene esplicato tramite l'applicazione di una etichetta colorata ad ogni prodotto esposto, che risalta rispetto ai colori neutri e monocromi degli oggetti stessi"-dice Luca Valle, fondatore e ideatore di Home Italia, premiato come migliore imprenditore nel 2019 e nel 2020, diventato oggi un General Contractor del Made in Italy, unico nel suo genere perché innovativo."Su ogni etichetta vengono visualizzate le persone che hanno partecipato dall'ideazione alla realizzazione del singolo prodotto, con l'indicazione di punteggi qualitativi legati a singoli aspetti intangibili dei processi. Il prodotto riceve infine un punteggio totale equivalente alla quantità di energia positiva accumulata durante l'intero percorso.Le aziende partecipanti ci hanno "messo la faccia" e hanno aderito alla prima applicazione sperimentale del concept provocatorio proposto dagli architetti. L'esposizione incentiva un percorso etico che valorizza l'intera filiera produttiva umana"



Quali sono le aziende espositrici in questa Istallazione che sposano questo progetto?

"La scelta degli espositori è partita proprio dalla base di questo concetto, ovvero una sfida nella quale abbiamo messo a nudo, intervistando in maniera riservata tutti i lavoratori di ogni azienda e sottoponendoli a test per capire realmente quale fosse il loro grado di positività ed energia nella realizzazione del prodotto. Le aziende che partecipano a questa istallazione sono aziende che hanno sposato questo concept e che credono come noi che il valore dell' Intangibile sia senza ombra di dubbio un fattore chiave per il successo del prodotto".



I brand partner in location saranno: Lab23, Resstende, Bencore, Marazzi Group, Dedalo Stone, Punto Ciemme, Silvestri Marmi, Corte Zari, Nexo Luce, Federica Design, Edion, Myyour e Sharp Nec.



IL PROGRAMMA

06 GIUGNO PRESS PREVIEW & COCKTAILS

H 16,30/18,30





H 16,30/18,30 07 GIUGNO MASTERCLASS CON GLI ARCHITETTI ALESSANDRO STROLIGO, ALESSANDRO BIAMONTI, LORENZO PALMERI

SEGUE COCKTAIL

H16,30/21,00





SEGUE COCKTAIL H16,30/21,00 08 GIUGNO LEZIONE FORMATIVA (1cf) CON L'ARCHITETTO ALESSANDRO STROLIGO

COCKTAILS & SHOW COOKING

H 16,30/21,00





COCKTAILS & SHOW COOKING H 16,30/21,00 09 GIUGNO EVENTO HOME ITALIA CON SPECIAL GUEST CRISTINA PARODI

COCKTAILS & SHOW COOKING

H 19,00/00,00





COCKTAILS & SHOW COOKING H 19,00/00,00 10 GIUGNO LEZIONE FORMATIVA (1cf) CON L'ARCHITETTO MAURIZIO LAI

COCKTAILS & SHOW COOKING

H 16,30/21,00





COCKTAILS & SHOW COOKING H 16,30/21,00 11 GIUGNO PUBLIC RELATION & COCKTAILS

H 10,00/21,00