Sartini al numero 1 di TraxSource

Samuele Sartini, top dj italiano attivo in mezzo mondo grazie a dischi che funzionano davvero, ha appena pubblicato un nuovo singolo. Si chiama "Do What You Like" Feat. Smashing Beat. Il brano, pubblicato da una label di riferimento a livello mondiale come Nervous, è in realtà un remix realizzato dal dj siciliano Angelo Ferreri, un professionista che come Samuele Sartini è conosciuto in tutto il mondo. Questa nuova versione del brano ha già raggiunto un importante traguardo: è arrivato al numero uno dei TraxSource per quel che riguarda la Jackin' House, uno dei web shop più importanti quando si tratta di musica da ballo. "Non è solo una traccia da ballare, 'Do What You Like', ha un andamento armonico e melodico affascinante. La nuova versione di Angelo Ferreri spinge forte ma la magia resta, anzi viene amplificata", racconta Samuele Sartini. "Per me è ormai la terza uscita su una label leggendaria come l'americana Nervous e sto lavorando già ad un nuovo brano per quest'etichetta, oltre che sul mio nuovo singolo".

Nel frattempo Samuele Sartini continua a far ballare l'Italia: venerdì 31 agosto è a Via delle Spezie (Reggio Emilia), l'1 settembre al Sesto Senso di Lonato del Garda (BS), il 7 al Closing Party del Matilda di Martina di Ravenna, l'8 all'Artis di Foggia, il 15 al Gilda di Castelletto Ticino, mentre il 22 torna al Pineta di Milano Marittima.

Samuele Sartini - Do What You Like Feat. Smashing Beat (Angelo Ferreri Remix / Nervous)

https://www.traxsource.com/title/1019417/do-what-you-like-feat-smashing-beat-angelo-ferreri-remix