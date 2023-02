Si è tenuta oggi presso l’Aula Federico Chabod, Edificio di Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma, la Presentazione del volume «SANTA SOFIA. I TEMPLI DELLA SAPIENZA DI DIO NEL MONDO».

L’evento è stato aperto dal Saluto della Prof.ssa Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice dell’ Università La Sapienza di Roma.

Dopo il discorso di benvenuto del Prof. Gaetano Lettieri, Direttore del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo sono intervenuti il Prof. Antonio Iacobini con una relazione su: «La Santa Sofia di Giustiniano. Una meraviglia in perpetuo movimento» e il Prof. Alessandro Taddei con una lezione su: «La Santa Sofia prima di Giustiniano. La preistoria della Grande Chiesa di Costantinopoli».

La chiesa di Santa Sofia fu intesa dai suoi architetti come l’alter ego dell’universo. Per forma e funzione essa appare come una brillante luce di verità. Il fedele è messo in condizione di trapassare dalla luce fisica alla luce della sapienza divina.

Nell’ambio del convegno si è anche avuta la Presentazione dell'Assemblea Interparlamentare sull'Ortodossia (I.A.O.) a cura del Dott. Ric. Kostas Mygdalis, Consigliere dell'I.A.O. e la proiezione di materiale audiovisivo sull'attività dell'Assemblea Interparlamentare sull'Ortodossia (I.A.O.).

L’intervento del Dott. Ric. Maximos Charakopoulos, Segretario generale della I.A.O. e membro del Parlamento ellenico ha chiuso i lavori del Convegno.

Nella (I.A.O.) partecipano tutti i parlamenti ortodossi e non solo: infatti i parlamentari ortodossi eletti in Parlamenti di paesi non ortodossi partecipano come singoli.

Il difficile momento attuale di invasione della Russia in Ucraina ha messo in difficoltà l’organizzazione.