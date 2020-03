Molti avevano invocato l'intervento deciso della FED, sperando che questo sarebbe bastato a dare la scossa ai mercati. Così, perfino Trump aveva applaudito la doppia mossa della banca centrale USA, che aveva tagliato i tassi.

I mercati, invece, l'hanno totalmente ignorata. Le cose non sono migliorate, la borsa americana non ha avuto alcuno slancio, forse perché la mossa della FED è stata interpretata come una mossa della disperazione.

Lunedì Wall Street, perdendo in una sola seduta quasi il 13%, ha fatto registrare la peggior giornata - in termini percentuali - dal 1987 ad oggi (all’epoca la borsa americana arrivò a lasciare sul terreno oltre il 22%).

Tutto questo è sintomo dell'incertezza dei tempi, per il fatto che i mercati non riescono a prevedere in che direzione l'attuale emergenza possa evolversi e quando possa terminare.