Alla ripresa delle regate della Prada Cup i britannici hanno conquistato la loro prima vittoria nei confronti di Luna Rossa. Si è ripreso a gareggiare, dopo le polemiche causate dallo stop dovuto ai tre giorni di lockdown imposti dal Governo neozelandese per l’aumento dei contagi da Covid19. E così oggi, sabato 20 febbraio, si sono disputate le Gare 5 e 6, terminate con un pareggio.

Nella Gara 5, Luna Rossa non ha lasciato spazio ai britannici di Ineos Team UK, conquistando così la sua quinta vittoria consecutiva dall'inizio della Prada Cup. La gara è stata fin dall’inizio condotta dagli italiani che hanno saputo sfruttare al meglio le condizioni di vento moderato e gli errori dei britannici. Luna Rossa Prada Pirelli è sempre stata in vantaggio dalla partenza fino alla fine della gara, tagliando il traguardo con un vantaggio di 1’20”.

Purtroppo nella Gara 6 sono stati i britannici di Ineos Team UK a prevalere sull'equipaggio italiano, mettendo a segno la loro prima vittoria. Il distacco registrato al traguardo dagli italiani è stato di 14”.

Adesso si gareggerà fino al 24 febbraio e chi arriverà a 7 vittorie, andrà di diritto a sfidare l'Emirates Team New Zealand per la conquista della Coppa America 2021. Anche se in vantaggio, la gara è ancora aperta.



Classifica Prada Cup 2021 (Finale)

Luna Rossa Prada Pirelli: 5

Ineos Team UK: 1

Gara 1: Luna Rossa Prada Pirelli vince con 1’52” di vantaggio

Gara 2: Luna Rossa Prada Pirelli vince con 26” di vantaggio

Gara 3: Luna Rossa Prada Pirelli vince con 13” di vantaggio

Gara 4: Luna Rossa Prada Pirelli vince con 41” di vantaggio

Gara 5: Luna Rossa Prada Pirelli vince con 1’20” di vantaggio

Gara 6: Ineos Team UK vince con 14” di vantaggio



Calendario Prada Cup 2021 (Finale)

21 febbraio

Gara 7: Luna Rossa Prada Pirelli – Ineos Team UK

Gara 8: Ineos Team UK – Luna Rossa Prada Pirelli

22 febbraio

Gara 9: Ineos Team UK – Luna Rossa Prada Pirelli

Gara 10: Luna Rossa Prada Pirelli – Ineos Team UK

23 febbraio

Gara 11: Luna Rossa Prada Pirelli – Ineos Team UK

Gara 12: Ineos Team UK – Luna Rossa Prada Pirelli

24 febbraio (Finale)

Gara13: Ineos Team UK – Luna Rossa Prada Pirelli