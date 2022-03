Il Sindaco Pippo Midili ha incontrato questa mattina in sala Giunta i gestori dei locali, che si trovano nella zona del Tono, e una delegazione di titolari dei ritrovi del Borgo per fornire delle delucidazioni sulla nuova organizzazione viaria nel quartiere marinaro e sulla regolamentazione delle attività da promuovere nel quartiere sorgente ai piedi del Castello e che spesso creano dei corto circuiti con i residenti.

Nel corso del confronto col gruppo operante al Tono si è parlato soprattutto di ZTL e delle limitazioni nelle stradine interne di via Tono.

Alle perplessità e le preoccupazioni sollevate dagli intervenuti in merito all’accesso degli ospiti nelle strutture ricettive e dei ristoranti, il primo cittadino ha spiegato che non ci saranno limitazioni, poiché i divieti erano già esistenti gli altri anni, e si è voluto procedere ad una migliore regolamentazione per evitare libertà di comportamenti, che poi incidono sui servizi, che il Comune deve garantire (caos viario, abbondante presenza di rifiuti) e non apportano vantaggi agli imprenditori, che gestiscono i locali.

Si è discusso anche di altri interventi tendenti a migliorare la fruibilità di quella, che viene ritenuta una delle zone di maggior appeal della città nel periodo estivo; ma che dovranno essere programmati nel medio-lungo termine.

Con gli operatori del Borgo invece si è parlato delle iniziative da promuovere per far tornare quell’area attrattiva e qui il Sindaco e l’Assessore allo Sviluppo economico Maurizio Capone hanno ribadito che quel luogo non va considerato una sorta di discoteca; ma deve essere a misura di giovani e famiglie con intrattenimento e attività culturali. Condivisa la proposta degli imprenditori di riunirsi in associazione.