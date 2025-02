L'assenteismo nelle aziende non è solo un problema gestionale, ma una piaga silenziosa che, come un fiume carsico, scava gallerie invisibili nel sottosuolo della produttività, erodendo la stabilità del sistema e seminando discordia tra colleghi.

L’efficienza è una divinità esigente, si nutre di puntualità, disciplina, sinergia ma l’assenteismo è il parassita che rode le sue viscere, ogni assenza non pianificata è un dente mancante nella ruota del progresso, i progetti ristagnano, le scadenze si allungano in un respiro agonizzante, i costi lievitano come bolle di veleno.

Un dipendente assente non è solo un numero vuoto: è un buco nero che risucchia risorse.

In ogni realtà lavorativa, la presenza di individui che si sottraggono al dovere con metodi leciti e meno leciti crea una frattura profonda tra chi lotta quotidianamente per la crescita dell'azienda e chi, invece, ne approfitta per scivolare nelle pieghe di un sistema indulgente, l'assenteismo è il grande traditore dell'efficienza, il fantasma che si insinua nei corridoi, lasciando scrivanie vuote e produzioni rallentate.

Le conseguenze dell'assenteismo non si limitano a semplici rallentamenti operativi la sua eco si riflette nei bilanci aziendali, nella gestione del personale e nelle relazioni interne, i datori di lavoro si trovano a navigare in un mare di inefficienza, con costi che lievitano per sostituire il lavoratore assente, mentre il morale dei dipendenti virtuosi si sgretola sotto il peso di un'ingiustizia evidente.

Il lavoro non fatto è debito che qualcuno dovrà pagare.

L'assenza ingiustificata o strategica di alcuni lavoratori diventa un fardello per chi, al contrario, crede nel valore del lavoro e nella responsabilità condivisa, vi è un'erosione del senso di squadra, un'infezione latente che si diffonde tra le fila di chi si sente sfruttato e poco valorizzato.

Le statistiche mentono: un’assenza non si misura solo in ore perdute, ma in fiducia erosa, in energie disperse i team si frammentano, il morale crolla e quelli che restano, i “virtuosi”, portano cicatrici invisibili: stanchezza, risentimento, la sensazione di essere traditi.

Un'azienda sana è un'orchestra ben accordata, dove ogni strumento contribuisce all'armonia generale quando un violino tace, quando il tamburo non batte il tempo, l'intero concerto si sfalda. L'assenteismo è quel silenzio stonato che rovina la sinfonia, quel vuoto assordante che nessun direttore d'orchestra può ignorare.

Non vi è peggior veleno nelle dinamiche aziendali del senso di ingiustizia, quando i lavoratori più diligenti si accorgono che il loro impegno non solo non viene premiato, ma viene addirittura reso vano dagli assenteisti, il malcontento si insinua come un tarlo nelle fondamenta della collaborazione.

Il lavoratore che ogni mattina si alza con disciplina, che affronta il traffico o il gelo dell'inverno per essere presente sul posto di lavoro, non può che provare un senso di frustrazione quando vede che il collega assenteista riceve lo stesso stipendio, le stesse ferie, gli stessi diritti senza il minimo sforzo. Si crea un conflitto sommerso, un risentimento che logora i rapporti e spegne la motivazione.

La solidarietà si trasforma in rivalsa.

Un team coeso è il motore della crescita aziendale, ma come può esistere coesione quando alcuni membri si sottraggono sistematicamente alle proprie responsabilità?

L'effetto domino è devastante: il lavoratore virtuoso si sente sfruttato, il lavoratore opportunista trova terreno fertile per la propria condotta, e l'azienda diventa un campo di battaglia tra merito e furbizia.

In questo scenario già teso, si inserisce un ulteriore attore: il sindacato.

La sua missione dovrebbe essere quella di tutelare i lavoratori, ma quale posizione assumere quando alcuni lavoratori abusano delle tutele per sottrarsi ai propri doveri?

Da un lato, il dovere di tutelare; dall’altro, la necessità di condannare chi abusa le riunioni diventano scontri dialettici: manager che brandiscono statistiche, sindacalisti che invocano comprensione e intanto, la verità affoga nei “ma”, nei “se”, nei “però”.

Il sindacato si trova così a dover fare i conti con una realtà difficile da giustificare, da un lato, la difesa sacrosanta dei diritti dei lavoratori; dall'altro, la consapevolezza che la protezione indiscriminata può diventare un'arma a doppio taglio, incentivando chi approfitta delle maglie larghe della burocrazia.

Vi è una dissonanza che rende il dialogo azienda-sindacato sempre più teso l'azienda chiede rigore e meritocrazia, il sindacato deve proteggere anche coloro che abusano del sistema e così, il conflitto diventa inevitabile, un gioco delle parti in cui nessuno esce veramente vincitore e l'unico vero sconfitto è il valore del lavoro onesto.

Il problema non è l’assenza occasionale, ma la cronicità.

Come si può combattere questa piaga senza ricorrere a misure drastiche o a una caccia alle streghe che metta a repentaglio i diritti dei lavoratori?

La risposta risiede nell'equilibrio tra rigore e meritocrazia.

Le aziende devono adottare sistemi di monitoraggio trasparenti, in cui l'assenteismo venga rilevato, analizzato e affrontato con giustizia, non si tratta di demonizzare l'assenza legittima, ma di impedire che essa diventi un'abitudine dannosa, al contempo, bisogna premiare chi dimostra impegno e dedizione, con incentivi concreti che rendano il merito una via più gratificante dell'opportunismo.

Il sindacato, da parte sua, deve avere il coraggio di riconoscere che la difesa incondizionata di chi si sottrae ai doveri è un danno per l'intero tessuto lavorativo, la tutela dei diritti è sacra ma deve andare di pari passo con la tutela della giustizia e dell'equilibrio sociale.

L'assenteismo è una battaglia culturale prima ancora che economica, un sistema basato sul rispetto reciproco, sulla responsabilità condivisa e sulla valorizzazione dell'impegno non può che portare benefici a tutti: lavoratori, aziende e sindacati.

Ogni scelta ha un costo.

In un mondo sempre più competitivo, non possiamo permetterci di lasciare che la furbizia diventi il criterio dominante, occorre riscoprire il valore del lavoro, inteso non solo come necessità economica, ma come espressione della dignità umana, dell'etica collettiva, della costruzione di una società più giusta.

L’azienda deve essere comunità, non fabbrica di numeri.

Un articolo che è un urlo e un inno, una condanna e una speranza, perché il lavoro, quando è onesto e condiviso, resta l’atto più nobile dell’uomo.