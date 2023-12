Terme di Saturnia assegna un bonus extra di 500 Euro a ciascun collaboratore.

Un’importante operazione di valorizzazione delle risorse umane è stata messa in campo da Terme di Saturnia, che ha destinato una parte del proprio utile annuale proprio al welfare dei dipendenti e delle loro famiglie.

Dopo un turn-around durato 4 anni, che ha portato il fatturato dell’azienda da 15 a 25 milioni di euro annui, il complesso termale più noto in Italia per le sue acque potentissime, ha deciso di coinvolgere tutti i collaboratori in un processo premiante, stanziando il 3% dell’utile in loro favore, tramite l’assegnazione di un bonus indistinto del valore di 500 Euro per ciascuno, in aggiunta ai meccanismi di compensazione variabile già in essere e legati ai risultati delle varie aree di business.

Terme di Saturnia, guidata dal General Manager Antonello Del Regno, è la flagship del Gruppo Terme Italia, e dimostra una volta di più di aver avviato una fase di ulteriore coinvolgimento delle risorse umane nello sviluppo aziendale, attraverso politiche attive di formazione, incentivazione e miglioramento della logistica per i collaboratori.

Per l’attribuzione del bonus, assegnato in modo da consentire ai collaboratori di conciliare il regime fiscale di esenzione consentito dalla Legge, la Società si è avvalsa di una innovativa piattaforma welfare digitale, che consentirà loro di usufruire di beni e servizi utili, presenti a livello locale, regionale e internazionale, utilizzabili in modo efficiente e sicuramente gratificante. Un modo concreto per dimostrare l’appartenenza e la credibilità del progetto Terme di Saturnia, un luogo antico di benessere, sempre più proiettato verso il futuro.

La realtà di Terme di Saturnia, stabilmente tra le prime aziende della Toscana e della provincia di Grosseto, dà lavoro a circa 200 persone e sta avviando un processo di sviluppo in Italia e all’estero, all’interno della holding Terme Italia.

Il brand di Terme di Saturnia cresce costantemente facendo leva sulle sue caratteristiche straordinarie e sulla tradizione consolidata: la Società ha oltre 100 anni di storia ed è Marchio Storico Nazionale, e a novembre 2024 aprirà a Milano il complesso termale “Scuderie De Montel”, dopo una colossale attività di riqualificazione dello storico edificio adiacente allo stadio di San Siro.