AndroidWeek promotion di ESET: scegli la massima protezione sul tuo dispositivo mobile ad un prezzo unico

Partirà lunedì 7 maggio su Google Play la #AndroidWeek promotion di ESET, che permetterà di acquistare i prodotti ESET Mobile Security e ESET Parental Control al 50% di sconto. La promozione è valida sugli acquisti effettuati dal 7 al 13 maggio 2018.

ESET Mobile Security per Android – esplora Internet in tutta sicurezza, ovunque ti trovi

ESET Mobile Security è l'antivirus per Android progettato per rispondere a tutte le esigenze di sicurezza su mobile, senza rallentare i dispositivi e occupando poco spazio nella memoria di sistema.

Una soluzione di protezione completa in grado di proteggere smartphone e tablet dalle minacce emergenti e dalle pagine phishing, filtrare chiamate e messaggi indesiderati e controllare il dispositivo da remoto in caso di smarrimento o furto. Grazie alla #AndroidWeek promotion sarà possibile acquistare ESET Mobile Security con il 50% di sconto sul prezzo di listino.

ESET Parental Control per Android – la protezione Internet a misura di bambino

Il mondo digitale è una meravigliosa fonte di informazione e divertimento per i minori.

ESET Parental Control per Android aiuta i genitori a guidare i propri figli mentre navigano online, mettendo a disposizione strumenti di gestione delle applicazioni mobile e dei siti web e suggerendo ciò che è adatto e ciò che invece non è appropriato per i minori. Consente inoltre di localizzare in qualsiasi momento il dispositivo che il minore utilizza e di inviare messaggi che appariranno direttamente sul suo schermo. Grazie alla #AndroidWeek promotion sarà possibile acquistare ESET Parental Control con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

Per ulteriori informazioni sui prodotti ESET visitare il sito www.eset.it