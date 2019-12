Il rapporto tra la Casaleggio, il M5s e alcuni componenti va avanti anche arrivando persino alle querele. Sarebbe invece opportuno, trasparente e in linea con i principi del Movimento "aprire i cassetti" e svuotarli per chiarire ogni dubbio. Sarebbe disastroso conoscere che esistono problemi in quella struttura.

Una domanda che comunque credo si facciano tutti riguarda, innanzitutto, la trasparenza delle votazioni e i dati accessibili agli organizzatori.

Ad esempio se chi scrive ha votato in dissenso sulla piattaforma, questo voto è rilevabile? Questo voto è usabile e consultabile da parte del "team" nel momento in cui dovessi presentarmi a delle elezioni? Se così fosse, questo tipo di controllo non mi sembrerebbe onesto .

Questi dubbi e le varie forme di dissenso interne, specialmente nella famosa base storica, porteranno senza dubbio alcuno al crollo nelle elezioni regionali in Emilia Romagna, Campania e Puglia dove non sarebbe sorprendente che i 5 Stelle potrebbero addirittura anche sparire dalla scena.

Questa, al momento, è l'unica certezza.