Stanotte è tornata l'ora solare. Le lancette sui nostri dispostivi elettronici si sono magicamente spostate indietro di un'ora alle 3 di stanotte. Per chi ancora sia rimasto legato alla tradizione, stamattina ha dovuto manualmente riportare le lancette di sveglie e orologi indietro di un'ora. Grazie all'ora legale, l'Italia in sette mesi ha risparmiato 400 milioni di kilowattora di elettricità, spendendo 66 milioni di euro in meno. L'ora legale sarà di nuovo in vigore dal 28 marzo. In base alle diverse richieste pervenute in Europa da parte di molti Paesi, dal prossimo anno non è più prevista uan politica comune nella scelta dell'ora legale: ogni nazione Ue sarà libera di scegliere se applicarla o meno, fino a mantenere definitiva tale decisione, tanto che alcune potranno decidere di avere sempre l'ora solare, altre l'ora legale. La confusione è dietro l'angolo.