Pasquale Merola e i Leoni D'Italia

PASQUALE MEROLA porta il suo Movimento Politico, i Leoni D'Italia, a un nuovo livello,

" In prossimità delle elezioni Europee , dichiara Merola, c'era bisogno di una forte scossa, così ho costituito un TEAM con l'intento di crescere sempre di più in tutta la Nazione, in poche settimane abbiamo segnato dei punti importanti, al primo posto la Campania, dove abbiamo strutturato una rete di referenti tra Napoli , Caserta e Salerno- nei paesi di Maddaloni, Caserta, Quarto, Casapesenna, San Marcellino, Nola, Terzigno, San Valentino del Tornio, Curti . Con l'impegno che la contraddistingue , l'avv. Filomena Buonaiuto , Coordinatrice Nazionale , gestisce in modo esemplare tutto il team e tutti i Coordinatori Regionali i quali lavorando con dedizione e passione, hanno portato risultati eccellenti.

Questa è la strada che ci porterà alle Europee dandoci speranza di poter fare cose reali e costruttive per tutto il paese, come la Sicurezza, La legittimità della difesa della proprietà, Immigrazione Regolare e controllata, Partite IVA, Tassazione. E molte altre cose.

Pasquale Merola ci saluta lasciandoci un'ultima dichiarazione: Sono fiero e felice di aver intrapreso questa strada avendo trovato nel percorso persone che, come me, credono e hanno speranza di poter fare cose buone per la Nazione.