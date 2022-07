Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Zelensky, in una dichiarazione alla tv ucraina ha detto che la Russia ha dovuto cambiare le sue tattiche di guerra perché i suoi militari "non sanno come combattere sul campo", quindi ha iniziato a sparare missili ancora più potenti sulle città ucraine per spaventare i civili, sperando che il governo ucraino faccia così delle concessioni territoriali.

Le ultime esplosioni, in ordine di tempo, hanno riguardato questo sabato la città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, con il sindaco Mykolaiv Oleksandr Senkevych che sul proprio canale Telegram, ha invitato la popolazione a rimanere nei rifugi.

Nel Donbass, le forze ucraine continuano ad opporsi all'avanzata delle forze russe nella periferia sud-orientale di Lysychansk, l'ultima grande città controllata dall'Ucraina nell'oblast di Luhansk.

Ma nel sud, i russi sono in difficoltà nel controllare l'oblast di Kherson dove non solo devono fronteggiare l'avanzata delle forze regolari di Kiev, ma devono anche guardarsi dall'attività partigiana dei resistenti locali che Mosca definisce "terroristi", in base a quanto riporta un articolo odierno dell'agenzia Tass.

Secondo quanto rivelato da Zelensky nel discorso di ieri sera, Biden invierà in Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari per 820 milioni di dollari, che include sistemi di difesa NASAMS, munizioni per l'artiglieria e radar molto potenti. Il NASAMS è un sistema di difesa aerea terrestre a corto e medio raggio in grado di difendere da attacchi portati da missili da crociera, elicotteri, droni e aerei da combattimento senza pilota e aerei, missili da crociera, droni e aerei.

Il presidente ucraino ha poi annunciato anche nuovi pacchetti di aiuti per 1 miliardo di euro da parte di Norvegia e Germania.

Lo stato maggiore della difesa ucraina ha diffuso il nuovo bollettino aggiornato con le perdite subite dalla Russia dallo scorso 24 febbraio: 35.870 soldati. 1.582 carri armati, 3.737 veicoli corazzati da combattimento, 2.614 veicoli e serbatoi di carburante, 800 sistemi di artiglieria, 246 sistemi di lancio multiplo di razzi, 105 sistemi antiaerei, 186 elicotteri, 217 aeroplani, 653 droni e 15 imbarcazioni.