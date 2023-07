Si può definire inutile la prima sessione di prove del GP d'Ungheria di Formula 1 che si è disputata a fine mattinata sull'Hungaroring su pista bagnata. Infatti sul circuito nei pressi di Budapest, per il resto del weekend - almeno prima e durante le gare - non è prevista pioggia.

Per tale motivo, tutta l'attenzione va a quanto piloti e vetture sono riusciti a fare nel pomeriggio, dove Charles Leclerc (Ferrari) è risultato il più veloce davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Alpine di Pierre Gasly.

Dopo i primi giri con il serbatoio pieno, le squadre hanno montato un set di pneumatici soft per simulare alcuni giri di qualifica, ed è stato il monegasco della scuderia di Maranello a far registrare il miglior tempo in 1:17.686, precedendo Norris di soli 15 millesimi.

La Alpine, oltre a piazzare Gasly terzo, con un ritardo di più di 2 decimi, ha ottenuto anche il quinto posto con Esteban Ocon, mentre tra i due si è piazzata l'AlphaTauri di Yuki Tsunoda.

Nico Hulkenberg con la Haas è sesto davanti all'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. La scuderia italo-svizzera, in Ungheria - almeno in questa giornata di libere - sembra aver risolto parte dei suoi problemi, poiché anche l'altro pilota Zhou Guanyu ha fatto segnare il nono tempo. Tra i due, troviamo la Aston Martin di Fernando Alonso, che ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera proprio a Budapest nel 2003, mentre l'altra Ferrari di Carlos Sainz si è classificata decima.

Deludente la prestazione del leader del mondiale piloti, Max Verstappen, oggi solo11°, ma che non ha fatto un giro con il serbatoio scarico sulle gomme soft. Tuttavia, il suo tempo è stato sufficientemente veloce da tenerlo davanti alla Aston Martin di Lance Stroll, dodicesimo, e alla Williams di Alex Albon, tredicesimo.

Da segnalare il ritorno in pista di Daniel Ricciardo, vincitore del GP d'Ungheria nel 2014, sull'AlphaTauri al posto di De Vrie. Il pilota australiano ha chiuso le libere del venerdì con il 14° tempo davanti all'altra Haas di Kevin Magnussen, quindicesimo.

L'otto volte vincitore del GP d'Ungheria, Lewis Hamilton, e il suo compagno di squadra George Russell, entrambi su Mercedes, sono rispettivamente 16° e 20°. Tuttavia, entrambi non hanno montato un set di gomme soft, decidendo di concentrarsi su lunghi stint con le medie.

La terza sessione di prove libere domani si terrà sabato alle 12:30 locali, prima delle qualifiche che inizieranno alle 16:00.



Crediti immagine: @F1 su Twitter