Grande interesse e curiosità del pubblico a Senigallia per le “mystery box” provenienti dalle giacenze del commercio elettronico.

Domenica 10 agosto è stato l’ultimo giorno al centro Il Molino per l’esperienza di acquisto al buio che ha già conquistato la curiosità del pubblico in decine di città italiane.

Ogni anno gli appassionati di shopping online rendono al mittente enormi quantità di beni di ogni tipo e di ogni prezzo. Per i portali di e-commerce la gestione dei pacchi riconsegnati rappresenta spesso un processo laborioso e anti-economico. L’impatto ambientale non è trascurabile, da qui l’idea delle “mystery box”, che rappresentano una possibile alternativa sostenibile in una logica di economia circolare.

In questo tipo di vendite i clienti scelgono il proprio pacco senza aprirlo e, quindi, senza conoscerne il contenuto. Si paga in base al peso, trenta euro al chilo, il contenuto della “mystery box” è rigorosamente segreto, così come il valore dei prodotti che contiene.

Chiaramente non è possibile sapere con certezza se il valore dei prodotti all’interno della scatola sia superiore o inferiore al prezzo di acquisto, ma per i più fortunati c’è la possibilità di portare a casa ottimi affari a cifre contenute.

Le box, infatti, possono contenere di tutto: gadget elettronici, accessori per la casa, oggetti di alta tecnologia, cosmetici, capi di abbigliamento, orologi, videogiochi e molto altro ancora.