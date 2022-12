“La promozione” è l’ultimo libro di Leonardo Armezzani, autore de “L’arrocco” - entrambi i libri pubblicati da Scatole parlanti. Il secondo capitolo ha invaso le librerie di tutta Italia e i maggiori store online piazzandosi nelle classifiche italiane dei libri più interessanti del 2022. Nel secondo scritto troviamo sempre il commissario Bonelli del commissariato San Paolo di Roma che è alle prese con un nuovo omicidio.

L’uomo trovato morto sulle rive del Tevere, sembra essere stato rapinato durante il footing. Bonelli scopre un nesso tra il suo caso ed altri rimasti insoluti nei mesi precedenti ed avvenuti alle porte di Roma. La serie di omicidi non ha nulla a che fare con le rapine, bensì con una possibile speculazione edilizia. Grazie alle testimonianze di Luca, un personaggio difficilmente decifrabile che di mestiere fa l’affabulatore, e di Mirko un indolente ragazzo schivo al lavoro, riesce a dare un volto a colui che reputa il suo colpevole e ad iniziarne lacaccia.

Dopo minuziose ricerche riesce a dare una identità ed una localizzazione al suo bersaglio, ma giunto a quello che doveva essere l’epilogo della storia, trova anche egli ucciso. L’indagine sembra così rimanere sospesa e senza frutto, ma proprio a questo punto, assemblando nuovamente tutti gli elementi, scremando le congetture ed analizzando i semplici fatti senza implicazioni emozionali, Bonelli capisce che la sua spasmodica ricerca lo ha portato ben oltre il suo caso e che il vero colpevole è a pochi metri da lui.

Si tratta del genero, nonché socio della vittima. Si presenta quindi a casa sua e, legando tutti gli indizi come pezzi di un unico puzzle, gli racconta come è arrivato a lui e lo arresta. A questo punto il genero confessa, mettendo in luce che l’omicidio è in qualche modo effetto della maxi speculazione edilizia su cui Bonelli si è trovato ad indagare. Al commissario rimane aperto l’interrogativo sul chi sia stato ad eliminare l’autore di tanti crimini. Ignora infatti che ad ordire il tutto sia stato un personaggio a lui ben noto ( già presente nel primo libro della quadrilogia) nonché ideatore di tutta la speculazione in corso.

In questo straordinario secondo libro troviamo una grande immersione, grande descrizione dei luoghi e dei personaggi e un’impronta cinematografica.

Vi consigliamo di reperirlo online o in libreria. Non lasciartelo sfuggire!