Rottura del crociato: stagione finita per Marko Pjaca

"ACF comunica che nel corso dell’allenamento di ieri il calciatore Marko Pjaca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

Gli esami strumentali svolti nella mattinata odierna hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore.

Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a consulenza chirurgica per programmare il trattamento più opportuno".





La nota pubblicata dalla Fiorentina non ammette repliche: per Marko Pjaca la stagione è finita. Ed è finita nel peggiore dei modi. In prestito dalla Juventus con una clausola di riscatto ed una di controriscatto, i club viola e bianconero nutrivano grandi speranze sulla ripresa del giocatore dopo l'infortunio di cui era stato vittima.

In questa stagione, però, Pjaca è stato impiegato poche volte in campo, segnando solo un gol e non lasciando impressioni indimenticabili della sua presenza.



«Siamo tutti vicinissimi a Marko - ha detto il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli - sta molto bene dentro al gruppo e ha lavorato tanto. Non ha mai fatto mancare impegno e disponibilità. È un ragazzo molto sfortunato, il suo infortunio ha toccato tutti. È anche molto forte e questo gli permetterà di superare questo infortunio.

Il trauma ha colpito anche me ed i suoi compagni. Ci stringiamo attorno a lui per fargli sentire la nostra vicinanza in questo momento delicato della sua carriera».