Con l’ingresso della Croazia nello spazio Schengen, dal 1 gennaio 2023 le formalità per l'ingresso nel Paese con barche da diporto sono cambiate.

Chi arriva per la prima volta con la propria barca in Croazia, dovrà dirigersi alla Capitaneria di Porto più vicina per far registrare la barca e pagare la tassa annuale . Negli anni successivi non sarà più necessario questo passaggio e la tassa dovrà essere pagata online sul sito eNautika.

Per ottenere la registrazione della barca nel database bisognerà presentare, in visione, la documentazione dell’imbarcazione, la patente nautica, la polizza di assicurazione e pagare l’indennizzo che viene calcolato in base alla lunghezza dell’imbarcazione e alla potenza del motore.

Rimane sempre in vigore, per le barche che offrono possibilità di pernottamento, il pagamento della tassa di soggiorno. Il pagamento deve essere effettuato online sul sito Nautika eVisitor.

Ricordiamo che dal 1 gennaio 2023 la valuta ufficiale della Croazia è l'Euro. Chi è in possesso di somme nella vecchia valuta, la Kuna, potrà cambiarle in Croazia presso banche ed uffici postali per tutto il 2023.

