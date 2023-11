Samsung ha annunciato il rilascio ufficiale dell'aggiornamento stabile ad Android 14 per il suo dispositivo Galaxy A53. In un'evidente accelerazione rispetto alla pianificazione iniziale, l'aggiornamento, precedentemente previsto per dicembre, è già disponibile e in distribuzione in Europa.

Il Galaxy A53 5G, lanciato nel 2022 con Android 12, sta ricevendo il secondo importante aggiornamento del sistema operativo, segnando un impegno notevole da parte di Samsung nell'offrire aggiornamenti tempestivi e significativi ai suoi dispositivi.

L'aggiornamento ad Android 14 per il Galaxy A53 è attualmente in fase di distribuzione in Europa, con la build A536BXXU7DWK6 datata 14 novembre. Questa nuova versione non solo implementa nuove funzionalità, ma include anche miglioramenti alla patch di sicurezza di Android, portandola a novembre 2023.

Le nuove funzionalità offerte dall'aggiornamento includono diverse caratteristiche di Android 14 insieme alle esclusive migliorie di One UI 6, tipiche dei dispositivi Galaxy.

Tra le novità ci sono un'interfaccia utente rinnovata per il Pannello Rapido, la personalizzazione del widget dell'orologio sulla schermata di blocco, aggiornamenti delle App di Sistema, supporto per caratteri di dimensioni maggiori, un'interfaccia utente migliorata per il lettore multimediale nella notifica e sulla schermata di blocco, nuovi widget e un restyling delle emoticon.

Se possiedi un Galaxy A53 in Europa, l'aggiornamento potrebbe essere già disponibile o in arrivo nei prossimi giorni.

Tieni presente che il rollout avviene in modo graduale, quindi potrebbe richiedere del tempo prima che sia disponibile per tutti.

Per verificarne manualmente la disponibilità, vai su Impostazioni > Aggiornamento Software > Scarica e Installa. Prima di procedere con l'aggiornamento, ricorda di eseguire un backup e assicurati che il telefono sia carico almeno al 50%.