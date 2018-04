Al termine delle due sessioni di prove libere di 90 minuti ciascuna che si sono volte venerdì sul circuito di Shanghai per il Gran Premio di Cina, a parte i tempi, per i team conta il molto lavoro svolto per confrontare le tre mescole portate da Pirelli per questa gara: medium, soft e ultrasoft.

Il pilota più veloce è stato Lewis Hamilton, team Mercedes, che ha fatto il miglior tempo proprio con le Purple (ultrasoft).