Prima esibizione del coro Vocaliter nel concerto scenico che racconta la Passione di Cristo curato da Edoardo Billato

04/08/2017 02:45 - Dopo essere apparso in sogno al sacerdote Luciano di Kefar-Gamba, il martire cristiano Stefano indica il luogo a Gerusalemme dove ritrovare le sue reliquie. Venerato come un santo da tutte le Chiese… (Italnews)

12/10/2017 19:48 - Sabato 14 ottobre il Coro Apollo di Bratislava, diretto dal Maestro Milan Kolena, terrà un concerto a Roma, presso la Basilica di Sant’Agnese in Agone. La serata è organizzata dalla Fondazione… (Buongiorno Slovacchia)

Anatole France – Il procuratore di Giudea – EDB Edizioni

09/01/2018 23:05 - Anatole France – Il procuratore di Giudea EDB Edizioni «Si chiamava Gesù, Gesù il Nazareno, e fu crocifisso non so bene per quale crimine. Ponzio, ti ricordi di quell’uomo?». Ponzio Pilato aggrottò le… (Iannozzi Giuseppe)