Una vivacità giocosa all’insegna della joie de vivre, il desiderio di stupire con tocchi di eleganza, caratterizza la nuova capsule collection di Fabiana Gabellini per la Primavera 2020, che unisce fascino ed eccentricità. I capi dallo stile urban-chic, pur rimanendo femminili e seducenti, mostrano la costante innovativa visione della moda di Fabiana Gabellini che abbatte le barriere delle convenzioni per creare outfits leggeri e colorati dai quali traluce una spensieratezza scherzosa, un’anima ribelle.

Abiti facilmente indossabili capaci di trasformare l’ordinario in straordinario in un mix di tradizione e contemporaneità assoluta. Fabiana gioca con i volumi, con i dettagli, con le tonalità, lasciando che siano le sue creazioni a parlare ed a mostrare la personalità di ogni donna. La nuova capsule collection è l’espressione di una vivacità audace frutto di una creatività libera e sempre devota ad una moda che dell’arte ha fatto il suo segno distintivo.

Looks dallo spirito casual, abiti oversize e super confortevoli, alcuni dei quali tratti dalle opere degli artisti Leonardo Nobili e Paola Zannoni, che rappresentano il cuore di uno street style d’eccellenza, creati per la donna del terzo millennio proiettata in un mondo folle nel quale vive intensamente senza mai smarrire la sua femminilità. Uno stile eclettico, capace di cogliere in contesti diversi la scintilla di ciò che è desiderabile indossare, che unisce ispirazioni eterogenee.

Una moda glamour e comoda al tempo stesso, che evoca la sua progenitrice Coco Chanel che ha liberato le donne dai corsetti e, ancora oggi, è molto amata dal mondo femminile. Abiti che sono da considerarsi un passe-partout poiché perfetti per svariate occasioni: dal pranzo d’affari ad una cena, ad una giornata di shopping.

Le immagini, abilmente realizzate dal famoso fotografo internazionale Paolo Lo Pinto, divengono espressione della moda e del mood della capsule collection. Scattate al MAAM di Roma, in un contesto volutamente inusuale, le foto sono uno scorcio di vita vera, frammenti di una quotidianità e di una normalità che diviene speciale attraverso gli accattivanti outfits di Fabiana Gabellini Made to Measure.

www.fabianagabellini.com

Credits: Ph. ©Paolo Lo Pinto, Stylist: Dalila Belli, Hair & Make-Up: Giorgia Baldassarri e Brunella Anna, Designer: Fabiana Gabellini, Models: Valentina Missori, Noemi Cassaro, Susanna Giovanardi - Location: MAAM Rome