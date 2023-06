Se la settimana scorsa sono state Federal Reserve e BCE a dominare la scena del calendario economico, questa settimana toccherà invece alla Bank of England. L'istituto londinese si riunirà in meeting per decidere sui tassi di interessi.

E' opinione diffusa che la BoE alzerà nuovamente il costo del denaro, vista la crescita dell'inflazione core, dal 6.2% al 6.8%.

In settimana saranno resi noti anche i PMI manifatturiero e servizi di molte aree del mondo (Eurozona e USA) e interverranno diversi esponenti della Federal Reserve americana, incluso il numero uno Jerome Powell.