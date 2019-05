Boat Party e ritmo fino all'alba: al Lido di Bellagio l'estate 2019 inizia il 25 maggio

Grande party sabato 25 maggio al Lido di Bellagio (CO). Al mixer con il resident dj Jahn in console come dj guest c'è Fabry Violino, professionista conosciuto in tutta Italia. Alla voce sono accompagnati da Claude Le Voice, anche lui molto attivo in tanti spazi. L'animazione scatenata è targata LIBE. Navetta a/r da Cadenabbia € 5,00 per persona. Si balla dentro e fuori anche quando piove.

C'è anche una bella novità: sabato 25 maggio prende vita il primo Boat Party dell'estate 2019 targato Lido di Bellagio. Alle 22.30 da Como (ritrovo alle 22:00, Viale Geno) si parte per Bellagio, per poi tornare a Como alle 3:30 (partenza da Bellagio 2:30). Sulla barca e al Lido di Bellagio è senz'altro alto, così come il tasso di divertimento! La barca, ben 150 posti è il posto perfetto per scatenarsi: banco bar, Dj (Cants Dj per la precisione) e grandi spazi. Per una serata davvero unica, il prezzo è decisamente low cost: 30€ (viaggio & party in barca con dj set, un drink sulla barca, un drink e ingresso per il party al Lido di Bellagio). Info e prenotazioni Boat Party: 338 785 0974.

Continua quindi dopo l'opening dell'11 maggio la lunga stagione estiva del Lido di Bellagio, uno dei club estivi di riferimento in tutto in Nord Italia. Tra l'altro, se a Bellagio il tempo fa i capricci non ci sono problemi: gli spazi al chiuso non mancano di certo. Infatti Lido di Bellagio è poi un beach club d'eccellenza in cui oziare fin dal mattino, serviti e riveriti in un ambiente che ha una lunga storia alle sue spalle. Il Lido di Bellagio, oltre a un panorama strepitoso, è infatti una struttura architettonica importante: lo stabilimento balneare ha più di cent'anni di storia. Fondato come Bagni Volta e successivamente diventato Lido di Bellagio, fu costruito in stile razionalista tra il 1932 e il 1936. Per questo è stato scelto per girare la commedia "Un mese al lago" di John Irving e per la sua location unica, nel video di "My Girl" diventò "Lido Peroni".... (il video è visibile qui: https://youtu.be/u-y4R_bO2h0)

Orari, prezzi e dettagli dei party Lido di Bellagio su Facebook a questo link:

https://www.facebook.com/LidoDiBellagio/events/

NB: Al Lido si balla dentro e fuori anche quando piove

Lido di Bellagio

Lungo Lario Marconi, 22021 Bellagio (CO)

info@lidodibellagio.com www.lidodibellagio.com

www.facebook.com/LidoDiBellagio

info: 031 951195