Da venerdì 2 luglio è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “A ogni colpo di vento” edito da Fenice / Ingrooves (UMG), il nuovo singolo di Tommaso Caronna.



Ascolta il brano: https://ingroov.es/a-ogni-colpo-di-vent-m7q7a

"Volevo raccontare quella inquietudine sentimentale che ti fa sentire la seconda, la terza, la quarta scelta. Quando sei l'amico, il confidente e mai qualcosa in più, ma poi ti rendi conto che non sei l'unico in quella situazione, l'hanno provata in tanti almeno una volta, e inizi a prendere la vita così come viene, la vedi da un altro punto di vista e acquisisci una nuova consapevolezza."

“A ogni colpo di vento”, disponibile in pre-save dal 22 giugno, è una canzone non canzone, un recitato tragico e teso:

"Una canzone drammatica con un'apertura serena solo nel ritornello. Perchè sto comunque raccontando un vissuto amaro e il ritornello serve proprio a ricordare quanto, nonostante il dolore, sia inutile stare male ogni volta per questo. Io nel testo ho usato l'espressione morirci dentro, perchè vivere in questo tormento è un po' come morire. Però bisogna adattarsi, fare tesoro anche delle esperienze negative, guardare avanti. Perchè la vita è un colpo di vento."



"A ogni colpo di vento" è un lavoro sentito che non si risparmia e va a toccare un discorso profondo sulla solitudine dell'uomo moderno.

Una “Creep” italiana, simile anche nei suoni, una rivendicazione selvaggia e spietata del proprio posto nel mondo.





Bio



Tommaso Caronna è nato a Broni nel 1989. Compositore autodidatta, passa con disinvoltura dal jazz all’elettronica fino alla musica orchestrale. Ha scritto brani ad uso televisivo, per etichette estere di BMG, e ha pubblicato tre album di canzoni distribuiti dall’inglese The state51 Conspiracy. La sua musica strumentale è stata usata da BBC, ITV, Channel 4, TBS Holdings e altri.