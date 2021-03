Lunedì, l'Istat ha pubblicato un rapporto sull'andamento dell'economia dell'area euro nel quarto trimestre del 2020, registrando una minore diminuzione del Pil rispetto alle attese ma indicando il recupero dei ritmi produttivi èa partire solo dal secondo trimestre 2021.

La crescita dell'inflazione a inizio anno è stata determinata soprattutto dall’incremento dei prezzi dell’energia e dal venir meno della misura di riduzione delle aliquote Iva in Germania nel secondo semestre 2020, mentre un aumento dei prezzi al consumo nel 2021 è previsto nei prossimi mesi.

In ogni caso, il rapporto avverte che il quadro macroeconomico è caratterizzato da una elevata incertezza in relazione sia all'evoluzione della pandemia e alla velocità della campagna di vaccinazione, che ai tempi di realizzazione e applicazione del programma Next Generation Eu.