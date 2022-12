La Luna è il satellite naturale della Terra. Data la sua breve distanza da noi, la Luna è stata sicuramente il primo astro a suscitare la curiosità degli uomini, soprattutto degli astrologi. Appare in alto nel cielo, cresce, si riempie, per poi a poco a poco ridursi fino a scomparire del tutto, quindi, ricomincia di nuovo il suo eterno ciclo. La Luna è associata alla donna, al femminile, alla maternità.

La Luna è collegata alla quarta Casa astrologica (Cancro), che rappresenta le radici, la casa, la famiglia, la patria, la memoria. La sua presenza nella mappa astrale condiziona il modo in cui reagiamo emotivamente, cioè, se siamo persone calme, moderate, ragionate, oppure abbiamo un carattere esagerato, sfrenato, esplosivo. Il segno zodiacale che ospita la Luna al momento della nostra nascita, indica anche se siamo persone che portano rancore, oppure di quelli che dimenticano velocemente i torti subiti.

La costellazione in cui si trova la Luna nel primo momento in cui vediamo la sua luce, dice molto sul nostro io interiore. Ecco cosa significa la Luna nel nostro tema natale in quattro parole:

Luna in Ariete: coraggio, inventiva, altruismo, ottimismo;

Luna in Toro: coscienziosità, tolleranza, pazienza, tenacia;

Luna in Gemelli: arguzia, capacità, fantasia, versatilità;

Luna in Cancro: adattabilità, comprensione, cordialità, lealtà;

Luna in Leone: ambizione, fiducia, pragmatismo, generosità;

Luna in Vergine: affidabilità, disponibilità, perspicacia, precisione;

Luna in Bilancia: bellezza, eleganza, armonia, diplomazia;

Luna in Scorpione: intuizione, intraprendenza, emotività, dinamicità;

Luna in Sagittario: avventura, entusiasmo, schiettezza, onestà;

Luna in Capricorno: stabilità, sicurezza (materiale), professionalità, serietà;

Luna in Acquario: intelligenza, estro, originalità, idealismo;

Luna in Pesci: sensibilità, condiscendenza, compassione, devozione;

Insomma, la Luna può aiutarci a definire il nostro sviluppo emotivo e gli aspetti inconsci della nostra personalità. Può spiegare perché facciamo quello che facciamo. La Luna nella nostra mappa stellare può farci capire perché due persone che hanno lo stesso segno zodiacale possono essere del tutto diverse. Continua a leggere per sapere se il tuo segno lunare corrisponde con quello solare.