Nella cornice dello storico Palazzo Rho del Comune di Borghetto Lodigiano, nell’ambito degli eventi legati alla 51^edizione della Fiera Campionaria Regionale Plurisettoriale Locale espone l’artista Angelo Reccagni.

"In punta di matita 2" è il titolo che ha dato a questa mostra ove espone le sue vignette umoristico- satiriche. Sono vignette che affrontano gli eventi, i problemi ed i temi della nostra vita quotidiana attraverso gli strumenti dell’umorismo, della satira e del disegno.

Questi disegni, con il loro taglio umoristico-satirico , nello specifico, spaziano fra gli argomenti più disparati, ovvero, da quelli “seri” come: la salute, la libertà , la salvaguardia del pianeta (lockdown, climate change, alzheimer…) a quelli “leggeri” come le vignette dedicate al vino o alle esclamazioni di un qualche personaggio televisivo.

Vignette che in ogni caso, nel loro insieme, perseguono tutte un preciso scopo, cioè quello di indurre lo spettatore , oltre che al ridere o sorridere, anche ad un momento di riflessione. In merito all’aspetto grafico, l’autore ha fatto una scelta precisa e controcorrente, ovvero, quella di non fare ricorso al disegno digitale o della tavoletta , privilegiando il disegno a mano libera e ricorrendo a semplici e tradizionali materiali quali: la matita, la china, i pastelli o i pennarelli.



Angelo Reccagni, vive ed opera in Provincia di Lodi, oltre ad occuparsi di Arte-Scuola e di Arte-Natura, ama disegnare e principalmente ama disegnare architetture e vignette. Le sue vignette, spesso ironiche e pungenti ( di cui alcune selezionate nei concorsi di settore o pubblicate su una rivista one line ), in questi anni sono state più volte esposte ed hanno riscontrato nel pubblico un positivo gradimento ed apprezzamento .

Nello scorso mese di Marzo, l’autore ha raccolto tutte i suoi lavori in una pubblicazione dal titolo “Vignette sotto Spirito” - vignette ideate e disegnate da Angelo Reccagni – Lascuolalsole Edizioni Lodi



Principali esposizioni delle opere:

Lodi: presso il “laboratorio di architetture” in V.lo S.Giovanni da Lodi 3 Lodi : ex-Chiesa di San Cristoforo, nella mostra “Libro 'artista " Codogno : Palazzo Soave, nell’ambito della Rassegna Premio Novello

Guardamiglio: Torretta Zanardi Landi ( in punta di matita1)



In punta di matita di angelo reccagni - Palazzo Rho - Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 - Borghetto Lodigiano - Lodi -

Inaugurazione venerdi 16 settembre 2022 ore 21.00Apertura sabato 17 e domenica 18 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 19.00