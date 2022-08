Dalla Sicilia agli Usa andata e ritorno del manager americano dell’agroalimentare Rosario Picone, membro della “Lotito Foods” ai vertici dell’import alimentare dall’Italia in America.

Quando Rosario Picone partì con la famiglia dalla Sicilia per gli Stati Uniti d’America aveva appena 11 anni. Una famiglia come tante altre che vedeva nell’America la soluzione di tutti i problemi. La Sicilia rimane nel cuore. La famiglia Picone si afferma con il lavoro, la forza di volontà e tanto sacrificio. I genitori rientrano nella propria terra e per Rosario e i suoi fratelli si apre una fase delicata della propria vita. Rimanere in America con la Sicilia nel cuore o abbracciare il cuore della Sicilia e con l’esperienza personale fare costruire insieme alla propria terra un “nuovo” sogno americano?

La scelta di Rosario Picone è stata quella meno facile e dopo anni di nuove esperienze non sempre facili in terra di Sicilia che coinvolgono lui e la sua famiglia decide di importare prodotti alimentari in America. In primo luogo il prodotto caseario. Rosario Picone si fa apprezzare per la sua serietà che va a braccetto con la qualità dei prodotti che propone ed entra, per questo motivo, in una delle società di import e distribuzione dell’italian food negli Stati Uniti più importante nel mondo; la “Lotito foods”. Rosario Picone attualmente è import manager della “Lotito foods”. “Questo il mio sogno che si avvera” dice Picone “La nostra terra può ancora dare molto e i consumatori americani amano i nostri prodotti.”

Nel 2020 viene creato un caseificio nei pascoli di Cammarata in provincia di Agrigento “Li Chiani”. Il caseificio è già una realtà produttiva con numeri di tutto rispetto e in forte crescita. “La potenzialità del mercato americano è molto grande e la “Lotito foods” è bene inserita nella grande distribuzione e nella ristorazione di qualità”. Rosario Picone parla di cifre da capogiro e il suo sogno diventa anche il sogno di una terra che merita queste nuove opportunità. Con una punta di orgoglio Rosario afferma: “voglio dare ai miei figli un futuro legato a questa terra ma aperto ad orizzonti più ampi”.

I prodotti del caseificio denotano subito una chiara e netta politica commerciale rivolta alla valorizzazione della tradizione con un occhio alla richiesta del consumatore. I classici pecorini trovano al caseificio “Li Chiani” un posto centrale. Il processo di produzione è molto controllato e il risultato finale è eccellente.

Il “Pepato” si presenta compatto uniforme, morbido di colore ambrato chiaro. In abbinamento con il miele di sulla diventa protagonista di aperitivi e cene di classe. Il caseificio raccoglie anche latte dell’ennese e propone un piacentino delizioso. Il profumo dello zafferano di Sicilia è una assoluta goduria per il palato e si presta per aperitivi eleganti e raffinati non tralasciando l’uso storico che lo vuole sopra il brodo del pollo ruspante… Ottimi anche gli stagionati e “Il Sicano Rosso”… La produzione non si ferma qua. Molti prodotti tra la tradizione e l’innovazione meriterebbero un ulteriore approfondimento che siamo certi di fare in seguito.

Calogero La Vecchia