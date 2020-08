Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, domenica ha replicato duramente all'ennesima manifestazione che si è tenuta sabato a Gerusalemme nei pressi della sua residenza, con migliaia di persone che ancora una volta ne chiedevano le dimissioni, sia per i casi di corruzione per cui è a processo, sia per come ha gestito e sta gestendo la crisi legata alla pandemia.

Netanyahu ha accusato i manifestanti di calpestare la democrazia con il sostegno dei media israeliani.

Il premier israeliano ha espresso le sue critiche nei confronti delle proteste e dei media durante la riunione settimanale del suo gabinetto, dichiarando che mentre i manifestanti dicono di voler "preservare la democrazia in Israele, in realtà la stanno calpestando", sostenendo che la forza della loro protesta è caratterizzata solo da una mobilitazione mediatica senza precedenti, accusando la stampa israeliana di una uniformità di giudizio di tipo "nordcoreano", perché, secondo la sua opinione, non riporterebbe quanto sta accadendo, ma vi parteciperebbe... aggiungendo benzina sul fuoco.

In realtà, come ricorda il quotidiano Haaretz, la vera forza delle manifestazioni risiede nel fatto che non abbiano una matrice politica definita e dei leader che indirizzino la protesta... è semplicemente un movimento che si auto organizza dal basso sfruttando i social come strumento per darsi appuntamento per nuove proteste.

Tutto questo, mentre gli ultimi sondaggi mostrano la popolarità di Netanyahu in costante declino e mentre il suo principale alleato di governo, il ministro della Difesa, Benny Gantz, ha difeso le manifestazioni, dichiarando che "il diritto di protestare è la linfa vitale della democrazia".