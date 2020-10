Esce a Natale 2020, in tutte le librerie e nei Book Store digitali il nuovo libro, dal titolo emblematico “ VISIONI” , dello scrittore e regista convertito, Maximo De Marco,

premio Cavallo d'Argento RAI, regista e art director di personaggi come Sister Cristina, Claudia Koll, Antonella Ponziani, Fabrizio Frizzi, Tiziana Rivale, Teo Mammuccari...Direttore Artistico del Francisco Ensemble Channell di Papa Francesco e del GMG and Friends, per la Giornata Mondiale della Gioventu', nonche' creatore della Tv musicale di SKY, Music Life Tv.

L'autore nel 2018 e' stato nominato membro ufficiale dell'UNESCO.

“VISIONI” edito dalla casa editrice Siciliana“Ex Libris” e' un libro che si puo' definire “Profetico”...dove l'autore svela per la prima volta , pubblicamente, tutte le visioni che hanno caratterizzato il suo cammino di conversione spirituale, dal giorno in cui nella sua vita all'improvviso, ha incontrato Gesu'!

Tutte le visioni avute dal 2007 sino ad oggi, hanno avuto un riscontro reale, dall' abdicazione del Trono Petrino di Papa Benedetto XVI° e alla venuta di Papa Francesco ...sino alla Pandemia da Coronavirus che ha coinvolto tutto il Mondo!

Tra le Visioni piu' incredibili che l'autore ha avuto, l'incontro con l'Anticristo, l'apparizione della Madonna, nel suo pellegrinaggio a Medjugorje e di Santa Rita da Cascia come sua Santa Protettrice...

l' apparizione di San Michele Arcangelo per proteggerlo dagli attacchi del Demonio e che gli porta in dono il Rosario Angelico!

Nell'opera vengono affrontati i grandi temi dell'esistenza, dal senso della vita al significato della morte, all'esistenza di un altra vita dopo quella terrena... con il racconto di esperienze dirette dell'autore...la straordinaria visione del Paradiso, come quella degli Angeli, che svelano la loro natura e come vivono!

In questo viaggio, l'autore ci porta a conoscere anche le visioni di alcuni tra i Santi piu' amati di tutti i tempi, sull'Inferno il Purgatorio e il Paradiso!

Temi complessi, che possono apparire incomprensibili, vengono affrontati e spiegati al lettore con grande naturalezza...

L'autore ci accompagna in un viaggio spirituale, dove i dogmi piu' profondi e inspiegabili della fede ci appaiono per la prima volta sotto una luce di chiarezza, in una lettura disarmante di semplicita'...come a volerci dire che ogni cosa Dio ce lo ha posto sin dal principio sotto gli occhi e noi volutamente crescendo e sentendoci grandi, lo abbiamo ignorato e successivamente occultato.

La prefazione del libro e' stato realizzato dall'attrice Antonella Ponziani, musa ispiratrice del grande Federico Fellini, premio David di Donatello , Ciak d'Oro e Nastro d'Argento per il cinema, che nel 2019 ha ricevuto il prestigioso Premio Padre Pio da Pietralcina, alla Carriera.

La Ponziani da sempre e' unita a Maximo De Marco da uno stretto legame fraterno e professionale ed e' stata testimone della conversione dell'autore e di alcuni fatti straordinari descritti nel libro...



