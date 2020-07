In un video pubblicato ieri, Virgin Galactic ha mostrato l'interno della VSS (Virgin Space Ship) Unity, la navetta spaziale che porterà dei turisti-astronauti in un volo suborbitale ad osservare la Terra da 97 km di altezza.

Sono sei i sedili disponibili, individuali e reclinabili. Illuminazione d'atmosfera automatizzata e armonizzata con le varie fasi di volo. Sugli schermi saranno visibili in tempo reale i dati di volo e i filmati e le immagini ad alta definizione ripresi dalle 16 telecamere di bordo. 12 i finestrini disponibili per poter osservare la Terra da qualsiasi angolazione durante il volo.

Costo del viaggio per un passeggero? 250mila dollari. Finora sono stati 600 i passeggeri che si sono registrati per andare a fare un volo suborbitale, mentre 400, per il momento, avrebbero solo mostrato interesse al riguardo.

Come arriverà nello spazio la VSS Unity? Decollerà come un normale aereo di linea, ma non sarà la navetta a farlo, bensì il velivolo al di sotto del quale è collegata. Una volta in aria, raggiunta una certa altezza, la navetta si sgancerà e andrà in alto fino a raggiungere una quota suborbitale. Durata del viaggio? 90 minuti.

E a quando il primo volo ufficiale? Non è stato ancora comunicato, anche se non potrà avvenire se non dopo aver terminato la fase di collaudo da parte della Federal Aviation Administration, dopo aver portato a termine con successo almeno un certo numero di voli di prova con alcuni passeggeri a bordo.