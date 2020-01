Dopo l'ultimo salvataggio effettuato alle 4 di questa mattina dalla Sea-Watch 3 che raccogliendo l'appello di Alarm Phone ha soccorso e tratto in salvo 42 persone in zona SAR Maltese, sono adesso oltre 100 le persone portate a bordo della nave della ong tedesca in tre diverse operazioni di salvataggio.

Considerate le ridotte dimensioni, la Sea-Watch è adesso in attesa di un porto sicuro e lascia alla Open Arms il compito di pattugliare il Mediterraneo Centrale, unica nave umanitaria ad operare in questo momento in acque internazionali.

La Open Arms ha lasciato giovedì il porto di Siracusa, iniziando così la sua 74.esima missione in mare.