Sebbene sia oggi una delle "arti decorative" meno conosciute, la tecnica della pietra dura è molto apprezzata e ampiamente utilizzata, e può essere trovata in ambienti che vanno dalle antiche scatole di gioielli alle pareti del Taj Mahal.

Lo sviluppo della tecnica - spesso chiamata "pittura in pietra" - fu una delle molte conquiste del Rinascimento fiorentino, e ha prodotto alcuni pezzi particolarmente spettacolari.

Cosa lo rende così attraente? Come molte altre forme di arte decorativa antica, la pietra dura è apprezzata per la sua capacità di combinare materiali di lusso in modi nuovi.

Immagini comuni nell'antica lavorazione della pietra dura includono modelli di fiori e frutta, figure della commedia dell'arte in stile rinascimentale e, molto raramente, la pietra dura è usata per replicare dipinti e icone.

Le pietre usate nella pietra dura devono essere difficili - nel linguaggio tecnico devono essere comprese tra il sesto e il decimo grado della scala di Mohs - in modo che possano essere tagliate senza rompersi.

Le pietre comunemente usate sono diversi tipi di marmo colorato, così come gemme semi-preziose come quarzo, calcedonio, agata, diaspro e porfido; e anche occasionalmente pietre preziose come smeraldo, rubino e zaffiro.

Come è fatta la pietra dura?

Il principio di base della pietra dura è di disporre le pietre tagliate in uno schema in modo tale che le unioni tra di esse siano invisibili e il modello risultante appaia bidimensionale. I principali passaggi coinvolti sono i seguenti:

In primo luogo, il modello sarà progettato e quindi tracciato. Le pietre colorate sono tagliate in forme diverse, secondo il disegno, di grosso spessore.

Il taglio sarebbe stato tradizionalmente fatto con un filo di ferro, usato in combinazione con una varietà di diverse paste abrasive, per mantenere lisci i bordi delle pietre.

Il design verrà quindi tagliato fuori dal backing stone. La maggior parte delle opere in pietra dura utilizza il marmo nero del Belgio come pietra di supporto. Le pietre colorate vengono quindi inserite negli spazi in cui è stato ritagliato il disegno.

Una volta che le pietre sono state intarsiate, saranno incollate e eventuali spazi vuoti riempiti di gesso per rafforzare la parte posteriore del pannello. La placca completata verrà quindi lucidata con pietre abrasive e cerata per levigare la superficie del pezzo.

I pannelli in pietra dura sono normalmente piatti, anche se ci sono occasioni in cui sono disposti in una specie di bassorilievo: spesso questo tipo di lavoro in pietra è visto sui mobili.

La vera abilità nella lavorazione della pietra dura è nella scelta, taglio e intarsio delle pietre. Le giunture tra le pietre devono essere praticamente invisibili: questo può essere fatto tagliando i pezzi di mosaico ad angolo, in modo che si incastrino come una sorta di puzzle.

In pezzi più impressionanti, il produttore sceglierà e sistemerà le pietre in modo tale che le loro venature creino dettagli naturalistici, come ombre e variazioni tonali. È qui che l'arte della pietra dura si avvicina di più alla pittura.

Pietra dura è una frase italiana e significa letteralmente "pietra dura". A volte ci si riferisce al plurale pietre dure, o "pietre dure", e molto occasionalmente è conosciuto in inglese come "mosaico fiorentino".

Si riferisce, tuttavia, a una tecnica di intarsio di pietre di forma diversa e colorate su un supporto.

In India - un altro posto dove la tecnica era popolare, come vedremo - la tecnica è nota come parchin kari.

In modo confuso, in Italia la tecnica è anche chiamata commesso, che significa "adattato": le "pietre dure" si riferiscono semplicemente alle pietre utilizzate nella tecnica.

La tecnica e l'effetto della pietra dura è simile a quella della tarsia in legno: sono entrambe tecniche di intarsio. Dove l'intarsio comporta l'intarsio di pezzi tagliati di legno e altri materiali su un rivestimento, la pietra dura comporta l'intarsio di pietre.

Oltre all'intarsio, la pietra dura è stata paragonata alla scultura, nel senso che è un metodo per tagliare le pietre; e come una forma di lavoro lapidario, la pietra dura può anche essere considerata parte del mestiere del gioielliere.

Inoltre, nel senso di essere un metodo di intarsio di piastrelle di pietra, la pietra dura è anche simile alla vecchia tecnica del mosaico.

Differisce, tuttavia, dal mosaico in quanto, mentre le tessere di mosaico hanno approssimativamente le stesse dimensioni e forma - e l'immagine emerge attraverso la disposizione di diverse tessere colorate - in pietra dura le piastrelle vengono tagliate in base a quale parte dell'immagine esse vengono usate.

È un'abilità notoriamente difficile da fare bene e giace a metà tra le arti della scultura, dell'intarsio e del mosaico. I migliori artisti di pietra dura della storia hanno dovuto dimostrare una maestria virtuosistica di tutti e tre i mestieri.

Gli intarsi decorativi fatti con le pietre apparvero per la prima volta nell'antica Roma, con la forma d'arte nota come opus sectile. Ciò ha comportato l'intarsio di un motivo di pietre - nonché di altri materiali come la madreperla e il vetro - nei pavimenti e nelle pareti di un edificio.

Questa tradizione continuò per tutto l'impero bizantino nel Medioevo e fu di nuovo ripresa a Roma nel XVI secolo.

Perché l'opus sectile è stato utilizzato per le caratteristiche architettoniche più che per i pezzi decorativi, e poiché utilizza materiali diversi dalle pietre dure, è considerato una forma d'arte separata per la pietra dura moderna.

Fu quando gli artigiani della Firenze del Cinquecento iniziarono a far rivivere queste antiche forme d'arte romane, e ad adattarle ai loro gusti, che quello che ora pensiamo come pietra dura è nato.

Sono stati proprio i fiorentini a pensare prima alla forma dell'arte non come a una forma di decorazione, ma a una forma di "pittura in pietra".

Il principale impulso per lo sviluppo della pietra dura in Italia fu la famiglia regnante dei Medici. I Medici erano una delle più potenti famiglie mercantili del Rinascimento italiano e i più prolifici mecenati delle arti.

Fu nel 1588 che il Granduca Ferdinando I de Medici fondò la Galleria dei Layori, forse il primo laboratorio in Europa a specializzarsi nella scultura in pietra dura. Sperava che il nuovo laboratorio sarebbe stato in grado di decorare le sue residenze con opus sectile come i palazzi romani dell'antichità.

Fu in questo laboratorio che iniziarono a produrre i primi oggetti di pietra dura. Espandendosi oltre il limite delle caratteristiche architettoniche, gli artigiani della Galleria hanno iniziato a costruire cofanetti, piani d'appoggio e persino armadietti. Tutti questi erano usati per arredare i vasti palazzi medicei.

Poiché l'arte si sviluppò attraverso il XVI secolo a Firenze, era conosciuta come opera di commessi (letteralmente, "opere assemblate"), da cui deriva il nome moderno italiano commesso.

Questi primi pezzi di pietra dura erano costosi: pietre come il diaspro, il porfido, il quarzo e l'agata dovevano essere estratte e spedite da angoli remoti del mondo prima di essere assemblate in un pannello commesso.

Fu grazie a questo esotismo e lusso, combinato con l'esperienza tecnica necessaria per completare questo lavoro, che la pietra dura divenne presto molto desiderabile tra i più importanti collezionisti d'Europa.

Forse il più grande successo del laboratorio fiorentino furono le decorazioni nella stanza nota come Tribuna nella Galleria degli Uffizi a Firenze, già centro amministrativo dei Medici.

Il Tribuna era il luogo in cui la famiglia Medici ospitava tradizionalmente le loro più importanti collezioni di dipinti e antichità, tra cui opere di Michelangelo e da Vinci.

Il pavimento ottagonale della stanza fu decorato negli anni '80 con un elaborato intarsio in pietra dura di marmo policromo, ed era originariamente arredato con un grande armadietto in pietra dura, che fu successivamente distrutto. Il centro della stanza è attualmente occupato da un grande tavolo in pietra ottagonale del XVII secolo.

Il laboratorio di Firenze che costruì gli elementi della pietra dura per gli Uffizi e altri palazzi della città avrebbe continuato a funzionare, sorprendentemente, fino agli anni '20. La loro opera in pietra dura diventerebbe oggetto di collezionisti particolarmente apprezzati dai grandi turisti nel XVIII e nel XIX secolo.

Nel Rinascimento fiorentino, i piani di tavolo in pietra dura erano tra i pezzi di pietra dura più pregiati, in gran parte perché erano i più grandi e quindi erano i più tecnicamente complicati.

I piani dei tavoli erano comunemente decorati con intricati disegni di fiori e frutta, completati usando le pietre più fini.

I laboratori di Firenze si sono specializzati nella realizzazione di queste superfici da tavolo riccamente intarsiate per clienti importanti; e ancora oggi i piani dei piani in pietra dura sono alcuni degli articoli più rari e costosi disponibili sul mercato.

Con il contributo di Le Pietre