"V'augguro 'na felice e serena viggija de Natale" ha detto la sora presidente, Giorgia Meloni, intabarrata in una berretta che le incorniciava il bel "nasino" da fata di cui madre natura l'ha dotata.

E ride perché non c'ha pensieri... lei, specialmente dopo che è riuscita "a fa' approva' quer ca... de manovra" dove ha cancellato "quer ca... de reddito de cittadinanza"... in fondo "solo" a 400mila persone... "che voi che sia... so' occupabili... e che s'occupino a trova' 'n ca... de' lavoro o a 'nventassene uno"... come deve esseri detta tra sé e sé la sora Giorgia, che s'è fatta il partito su misura.

"Er probblema è che a li occupabili der reddito nisuno va in priscissione a porta' li doni de Natale", come avrebbe detto il Belli prendendo spunto dai monsignori e dai cardinali che osservava ai suoi tempi...

Ustacchio, la viggija de Natale

tu mmettete de guardia sur portone

de quarche mmonziggnore o ccardinale,

e vvederai entrà sta priscissione. Mo entra una cassetta de torrone,

mo entra un barilozzo de caviale,

mo er porco, mo er pollastro, mo er cappone,

e mmo er fiasco de vino padronale.Poi entra er gallinaccio, poi l’abbacchio,

l’oliva dorce, er pesce de Fojjano,

l’ojjo, er tonno, e l’inguilla de Comacchio.Inzomma, inzino a nnotte, a mmano a mmano,

tu llí tt’accorgerai, padron Ustacchio,

cuant’è ddivoto er popolo romano.

È per questo che la sora Giorgia, quando fa propaganda a spese di migranti e poveri dimostra di non conoscere neppure un altro grande poeta romano come Trilussa...

Ve ringrazio de core, brava gente,

pé ‘sti presepi che me preparate,

ma che li fate a fa? Si poi v’odiate,

si de st’amore non capite gnente…Pé st’amore sò nato e ce sò morto,

da secoli lo spargo dalla croce,

ma la parola mia pare ‘na voce

sperduta ner deserto, senza ascolto.La gente fa er presepe e nun me sente;

cerca sempre de fallo più sfarzoso,

però cià er core freddo e indifferente

e nun capisce che senza l’amore

è cianfrusaja che nun cià valore.

Un sereno Natale sora presidente, a lei che può permetterselo.