Aban, uno degli artisti simbolo della scena hip hop underground italiana, ha appena pubblicato "Gunshot" il suo nuovo singolo. L'artista è in un momento di grande creatività, visto che solo qualche mese fa, nel maggio 2021 ha pubblicato "Rap Inferno", un album manifesto.



Le barre con cui si apre "Gunshot" raccontano tutta l'intensità di un brano pieno di energia e forza, con una voce, una grinta che si distinguono tra mille altre: "lo non credo più agli esseri umani, io mi fido soltanto dei cani, io le mani si stringono al mento...". Aban non è certo ottimista e rivendica il suo ruolo, come persona e non solo come parte della scena musicale... ma non è neppure disperato. Ha ancora voglia di rappare forte la sua rabbia e sfogare in musica problemi delusioni. Aban racconta, non si arrende.



Per questo dopo oltre 25 anni di carriera, il rapper leccese, fondatore dell'etichetta indipendente Sud Est Records, con "Gunshot" continua a spingere forte. Aban non ha bisogno di nessuno, l'unica sua scelta è il rap.



Aban - Gunshot

https://open.spotify.com/album/3DRVEubO2X7ygBrOYQFBm2?si=1Uz-_5FVTS2UsD-QaDZVeA



MC di origine leccese, classe '79, Aban inizia la sua carriera musicale nel '96 ed è oggi uno dei massimi esponenti del rap underground italiano. CEO e fondatore dell'etichetta indipendente Sud Est Records continua la sua produzione artistica, come solista e attraverso collaborazioni con altri artisti. Supporta nuovi talenti della scena italiana underground. I suoi oltre 25 anni di carriera sono segnati dall'appartenenza alla scena indipendente, lontano da schemi pre impostati e meccanismi regolati dalle case discografiche e del mainstream.