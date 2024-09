Annalaura Lettieri, General Counsel e Membro del CdA di Meridie e Atitech, mette in luce l’importanza crescente della leadership femminile e della diversity nel contesto lavorativo moderno. Il suo contributo non solo evidenzia i benefici di una leadership inclusiva e diversificata, ma sottolinea anche come tali approcci possano essere fondamentali per il futuro delle aziende italiane.



Annalaura Lettieri: il valore della leadership femminile

Annalaura Lettieri, con la sua consolidata esperienza in operazioni di fusione e acquisizione, diritto societario e mercati finanziari, testimonia direttamente i vantaggi di una leadership diversificata. Da figlia di un imprenditore impegnato nel sociale, ha appreso fin da giovane l’importanza di valorizzare le differenze e promuovere l’uguaglianza di opportunità all’interno dei team di lavoro. Le donne portano una prospettiva unica alla leadership aziendale, grazie alla loro capacità di ascolto, problem solving e gestione delle relazioni. Qualità che favoriscono la creazione di un clima di lavoro inclusivo e collaborativo, essenziale per la crescita e lo sviluppo delle persone all’interno dell’organizzazione. “Le donne, inoltre – aggiunge Annalaura Lettieri – sono più propense a portare una visione a lungo termine e sostenibile alla gestione aziendale, focalizzata sul benessere delle persone e sull’equilibrio tra vita lavorativa e privata”.



Annalaura Lettieri: diversity, il pilastro per l’innovazione e la crescita competitiva

La diversity all’interno di un’azienda non riguarda solo il genere, ma anche l’età, il background culturale e le esperienze lavorative. Questi elementi contribuiscono a creare una ricchezza di prospettive e competenze che possono migliorare notevolmente le dinamiche aziendali e favorire l’innovazione e la creatività. Un team diversificato, fa sapere Annalaura Lettieri, è infatti in grado di generare soluzioni innovative e rispondere efficacemente alle esigenze di una clientela sempre più globale e diversificata. La capacità di comprendere le diverse prospettive ed esigenze dei clienti costituisce un vantaggio competitivo cruciale in un mercato sempre più concorrenziale e dinamico. La diversity, infatti, permette di mettersi nei panni degli altri, facilitando una comprensione più profonda e accurata delle necessità della clientela. “La leadership femminile ma ancor di più la diversità all’interno delle organizzazioni – conclude Annalaura Lettieri – si rivelano quindi fattori chiave che favoriscono l’innovazione, la creatività e la crescita aziendale, e sono una strada preferenziale verso una società ed un futuro migliore”.