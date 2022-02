"Abbiamo messo mano al sistema elettorale del Csm, abbiamo riscritto il capitolo delle cosiddette porte girevoli per i magistrati che entrano in politica e modificato in modo incisivo le modalità di nomina del Csm e dei vertici apicali per evitare nomine a pacchetto e accordi poco virtuosi. Abbiamo affrontato anche diversi temi come la valutazione di professionalità".

Così, la ministra Cartabia ha spiegato la riforma del CSM e dell'ordinamento giudiziario approvata nel Cdm odierno. Questo, invece, il commento del premier Draghi:

"C'è la grande disponibilità di tutte le forze politiche a raggiungere un testo concordato in tempo utile per la prossima elezione del CSM. È stata una discussione ricchissima e anche molto condivisa. L'impegno è adoperarsi con i capigruppo per dare priorità assoluta in parlamento per l'approvazione riforma entro l'elezione del prossimo Csm. Ci sarà il coinvolgimento dei partiti, niente tentativi di porre la fiducia. Ci vuole condivisione e rispetto del Parlamento".

Nella stessa occasione, Draghi, ha poi espresso alcune valutazioni sull'attuale situazione economica e politica del Paese.

Situazione economica:

"Nel primo trimestre registriamo un rallentamento, come un po' in tutta Europa anche se le cifre italiane sono meno marcate che negli altri Paesi. Per quest'anno prevediamo una crescita del 4,1%, superiore a quella prevista per Francia e Germania, ma ci sono dei rischi dati dal prezzo dell'energia, inflazione e tensioni geopolitiche"."Gli spread sono aumentati per quasi tutti i Paesi in Europa ma l'aumento italiano è inferiore e domani il governatore della Banca d'Italia annuncerà numeri veramente molto buoni sulla crescita del debito pubblico".

Situazione politica:

"Nel 2023 non sarò il federatore di una coalizione di centro e non ci sarà un rimpasto nella squadra di governo"."Vedo una certa sollecitudine nel candidarmi in questo o quel ruolo in giro per il mondo. Ringrazio, ma se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro me lo trovo molto da solo".