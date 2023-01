All'U-Power Stadium, dopo esser passata in vantaggio al 10' grazie a Darmian che, sul secondo palo anticipa Carlos Augusto e devia in porta un traversone di Bastoni, l'Inhtegr viene raggiunta dal Monza subito dopo con un sinistro a giro di Ciurria che si infila vicino al palo più lontano della porta difesa da Onana.

Al 22' Pablo Marì, nei pressi della sua porta, si fa rubare la palla da Lautaro Martinez che non ci pensa un secondo a metterla in rete.

Dopo il secondo vantaggio gli ospiti non corrono altri pericoli e controllano la gara sfiorando il terzo gol con Dimarco e Lautaro Martinez poco dopo la mezz'ora.

Come accaduto a Firenze nel turno precedente, il Monza si rigenera nell'intervallo e nella ripresa, progressivamente, costringe gli ospiti sulla difensiva, anche se la continua pressione non produce però particolari pericoli per l'estremo difensore nerazzurro.

In finale di gara Lautaro Martinez, con un tiro a giro, colpisce il palo esterno. Nei minuti di recupero il Monza si fa sempre più pericoloso e al 93', l'interista Dumfries, nel tentativo di anticipare Caldirola su un cross in area di Ciurria, senza volerlo devia la palla nella propria porta. Il 2-2 non cambia, anche se il Monza continua a spingere per conquistare addirittura i tre punti.

Dopo il pareggio, l'Inter va 34 punti e adesso è quarto in classifica, mentre il Monza si porta a 18 punti.



Deluso e arrabbiato Simone Inzaghi nel post-partita:

"C'è grandissima rabbia: dopo cinque anni di VAR ci è stato annullato un gol che avrebbe chiuso la partita. Si tratta di un errore grave che ci ha tolto due punti. I giocatori del Monza si toccano tra di loro e finiscono a terra, con quel gol avremmo vinto. C'è tantissima delusione, purtroppo questo è il calcio [si riferisce ad un episodio in cui l'arbitro aveva fischiato prima che Acerbi, autore della rete, colpisse la palla su azione di calcio d'angolo. Non è possibile parlare di gol annullato e Var, ndr]. Dopo le vittorie con Atalanta e Napoli questo pareggio ci rallenta ma non ci abbatte. Dobbiamo essere più forti di quanto è successo oggi. Sicuramente sull'ultima palla dovevamo essere più bravi e difendere meglio nella nostra area di rigore. Noi siamo l'Inter e dobbiamo sempre aspirare al massimo. Questo pareggio interrompe una striscia ottima, è stato inaspettato. Inutile fare tabelle e guardare gli avversari, andiamo avanti partita per partita. Lukaku ha perso tre mesi di campo, non è semplice entrare in determinate partite. Sia lui che gli altri giocatori tornati dal mondiale hanno bisogno di lavorare. Non c'è tantissimo tempo ma dobbiamo migliorare la condizione di tutti i nostri singoli, c'è bisogno di tutti. Vedo Skriniar molto sereno, quando non gioca Samir è il nostro capitano. La nostra società è attenta e sta lavorando affinché accada qualcosa di bello per tutto il mondo Inter per quanto riguarda Skriniar. So quanto lui ami l'Inter".

Per capire tutta la soddisfazione del Monza per il risultato acquisito, invece delle parole del tecnico Palladino è più utile (e divertente) vedere la reazione di Galliani al gol del pareggio della sua squadra... sembrava Teo Teocoli che lo imitava... invece era proprio Galliani! Meglio di mille parole...