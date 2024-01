Raggiungono quota otto gli appuntamenti romani di "Autoritratto - I Concerti Evento", la nuova avventura live, di Renato Zero, prodotta da Tattica: dopo aver messo, a segno, ben cinque sold out, a Firenze, Zero annuncia due nuove date, nella sua amata Roma, sabato 23 e domenica 24 marzo al Palazzo Dello Sport. Da oggi, è sold out anche il concerto-evento romano del 17 marzo, ennesimo segno tangibile dell'irresistibile richiamo dello straordinario spettacolo di Zero, per il suo affezionatissimo pubblico.

I biglietti, per le due nuove date, saranno disponibili, in prevendita, a partire dalle ore 15.00, di martedì 23 gennaio, su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Renato Zero porta, a quattordici, i concerti evento, il nuovo, imperdibile viaggio, nel suo rivoluzionario e caleidoscopico universo, l’occasione perfetta per ascoltare, dal vivo, il meglio del suo repertorio e i brani contenuti in “Autoritratto”, il nuovo progetto discografico uscito lo scorso 8 dicembre, per Tattica.

La radio partner, dei Concerti Evento, è RTL 102.5

AUTORITRATTO - I CONCERTI EVENTO - IL CALENDARIO

2 MARZO 2024 - FIRENZE - AL NELSON MANDELA FORUM - SOLD OUT

3 MARZO 2024 - FIRENZE - AL NELSON MANDELA FORUM - SOLD OUT

5 MARZO 2024 - FIRENZE - AL NELSON MANDELA FORUM - SOLD OUT

6 MARZO 2024 - FIRENZE - AL NELSON MANDELA FORUM - SOLD OUT

9 MARZO 2024 - FIRENZE - AL NELSON MANDELA FORUM - SOLD OUT

10 MARZO 2024 - FIRENZE - AL NELSON MANDELA FORUM

13 MARZO 2024 - ROMA - AL PALAZZO DELLO SPORT

14 MARZO 2024 - ROMA - AL PALAZZO DELLO SPORT

16 MARZO 2024 - ROMA - AL PALAZZO DELLO SPORT - SOLD OUT

17 MARZO 2024 - ROMA - AL PALAZZO DELLO SPORT - SOLD OUT

20 MARZO 2024 - ROMA - AL PALAZZO DELLO SPORT

21 MARZO 2024 - ROMA - AL PALAZZO DELLO SPORT

23 MARZO 2024 - ROMA - AL PALAZZO DELLO SPORT - NUOVA DATA

24 MARZO 2024 - ROMA - AL PALAZZO DELLO SPORT - NUOVA DATA