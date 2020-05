Calcio "Mon amour"

Rubrica di calcio a cura di Carlo Salvadori

Speranze e dubbi convivono nei tifosi italiani sulla sorte immediata dei diversi campionati di calcio. Un’altalena di emozioni scaturita dalla pandemia in atto, perché la decisione sarà legata all’incidenza del contagio del coronavirus in tutta la popolazione. Sarebbe cinico calcolare le percentuali sul ritorno delle sfide di serie A e delle altre categorie anche dilettantistiche, quando il nemico è impalpabile e i tanti esperti in materia non concordano nel prevederne le prossime mosse.

Il quadro giornaliero cambia senza pause ma una strada va presa: questa stagione si è conclusa l’8 marzo o terminerà il 2 agosto, includendo la fase finale delle due coppe europee? Ulteriori rinvii sono impossibili, nonostante le scontate conseguenze di uno ‘stop’ o del ‘semaforo verde’.

Nel tentativo di limitare gli strascichi legali, la ripresa dei tornei resta la soluzione migliore, se il comitato tecnico-scientifico acconsentirà lo svolgimento di gare caratterizzate da robusti contatti fisici.

Comunque, prima di emettere la sentenza, il ministro allo sport del governo in carica ha annunciato una riforma radicale nel settore di sua competenza. Tale promessa ha smorzato la tensione generale, ma pare fuori luogo. In auspicabili tempi più calmi, sarebbe stata di buon senso.

