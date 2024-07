di Isabella Siciliani - Carissimi... sono immersa nella lettura di un libro avvincente che narra le vicende di una donna raffinata, orgogliosa e fiera che ha segnato la storia con il suo coraggio e la sua determinazione.

Costanza d'Altavilla fu una donna di grande bellezza esteriore ed interiore ,delicata eppure vigorosa , la cui rinuncia alla libertà di scelta e le cui sofferenze hanno avuto un alto valore :è stata la madre di Federico II di Svevia che ha determinato il destino politico e culturale dell'Italia, dell'Europa e del Mondo allora conosciuto!!

Sua altezza Costanza del trono degli Altavilla di Sicilia, in seguito ad un matrimonio politico, ha dato alla luce il futuro Re Delle Due Sicilie, lo "stupor mundi"!

La dolce e bella Costanza ,però, non conobbe mai l'amore!!!... Fu sposa ,nobile d'animo,colta e profondamente religiosa di un uomo rozzo ,analfabeta ed ateo, Enrico di Svevia, figlio di Federico Barbarossa.

Alle tante donne che ancora oggi ,nei Paesi martoriati dalla tragedia antica ed assurda della guerra, donne che non trovano più lo slancio per amare ed il desiderio di lasciarsi amare...a tutte le ragazze, le spose ,le madri che affrontano ogni giorno le difficoltà della vita con coraggio e vivono la loro "Odissea" con fierezza... voglio dedicare queste parole delicate e profonde di Pablo Neruda:"Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò lì.

Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni".Il bacio è un gesto che ha un significato universale che accomuna qualsiasi cultura e tradizione.

Esso è un gesto spontaneo d'amore e/o d'amicizia che innesta una serie di reazioni chimiche nel nostro corpo, per le quali viene rilasciata l'ossitocina, "l'ormone della felicità " che provoca Benessere fisico e Serenità interiore!

A tutti coloro che sono perdutamente... innamorati dell'AMORE e della VITA!!!