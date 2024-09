Grandi festeggiamenti per celebrare i 40 anni del Cult Sapore di Mare ,celeberrimo capolavoro dei fratelli Vanzina. Enio Drovandi che in quella pellicola interpretava Cecco, il fotografo e Gianni Ansaldi, invece, il timodo intellettuale innamorato di Virna Lisa, si sono ritrovati a interpretare un Film per le piattaforme dal titolo "Guance Rosse". Assieme a loro in un delizioso cameo, per la prima volta sullo schermo anche proprio Enrico Vanzina.

La storia è un semplice Amarcord di due amici che in riva al mare si ritrovano dopo 40 anni. Attraverso i loro racconti riscopriamo le atmosfere degli anni 70, coi falò sulla spiaggia e le mitiche feste in casa.

Il tutto accompagnato da una colonna sonora superba! Si intrecciano così , amori giovanili e quelli poi ritrovati nel tempo. Prodotto da Asi Spettacolo, scritto e diretto da Enio Drovandi. Il progetto è solidale, sociale, nonche didattico. Distribuito tramite il Terzo Settore associativo e governativo, a Ottobre 2024.