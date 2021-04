Possibile ritorno di Buffon al Parma a fine stagione, dopo che il 43enne portiere bianconero, con ogni probabilità, terminerà la sua esperienza alla Juventus a fine della stagione.

Nonostante ciò, Buffon non pare essere intenzionato a ritirarsi, almeno da quanto dicono fonti spagnole che dalla prossima stagione lo danno, quasi per certo, al Parma dove la sua carriera in Serie A ebbe inizio.

Alcuni bookmaker non sottovalutano la possibilità, con Sisal Matchpoint che la quota 4 volte la posta.

Per l'ex campione del mondo sarebbe un ritorno alle origini a fine carriera.