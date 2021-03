Dopo le sorprendenti rivelazioni pubblicate dalla BBC, non molto tempo fa, sconosciute ai più, constatato che "l'equivoco #nucleare" di Extinction Rebellion - #XR - (ma anche di Fridays For Future - #fff) è un Dato Di Fatto assieme all'assordante silenzio sul tema, RNA ha lanciato un'iniziativa sulla piattaforma change.org che NON è la solita "petizione".



Potete visualizzare e sottoscrivere L'APPELLO INTERNAZIONALE cliccando qui.



Iniziativa che sui social qualcuno si è freneticamente affrettato a bollare come "divisiva".....



Ma il problema è dannatamente reale e non si può fare nulla per dimostrare il contrario. Qui le ragioni dell'iniziativa, spiegate in italiano:

Per quanto possa apparire quasi scontato, nella tradizione storica delle battaglie e delle mobilitazioni ambientaliste i temi della lotta alle fonti fossili, contro l'energia nucleare e contro il disastro climatico, sono sempre stati portati avanti senza che l'uno escludesse altro. NON è così per quanto riguarda i due Movimenti prima citati.

Il tema del Nucleare risulta TOTALMENTE ASSENTE da TUTTE le iniziative, documenti, comunicati, prese di posizione ed anche nel "dibattito" riguardante Extinction Rebellion e Fridays For Future. IN qualsiasi sede.

Se esiste qualche insignificante eccezione... essa serve solo a confermare la regola di un'evidenza che nessuno, NESSUNO, può smentire.



Sui social, dove oltretutto gli spazi di autentica discussione sono sempre più mortificati dalle politiche aziendali delle multinazionali proprietarie, è verificato che il solo porre il problema del nucleare nei gruppi ufficiali o semiufficiali delle due organizzazioni in questione può esporre al rischio di essere bannati o attaccati dagli interventi in branco (spesso tollerati e difesi dagli amministratori di XR e FFF) di troll filo nucleari che la fanno da padrone e che sembrano avere come unica missione quella di difendere gli interessi aziendali e della relativa propaganda che mai come in quest'ultimo periodo spaccia il nucleare come "verde" e soluzione climatica.... fino ad ostentare sfacciato Negazionismo dei disastri del passato.

Fra le montagne e documenti di ogni iniziativa "ambientalista" e sul disastro climatico prodotti e pubblicati nei siti ufficiali di XR e FFF ci si occupa di tutto, si preparano azioni con cartelli e striscioni citando qualsiasi cosa, perfino si riesumano che Guevara e Terzomondismo, ci si occupa addirittura della salvaguardia degli scarafaggi di San Marino.... ma sul nucleare NON una riga. Anzi, NON una parola.

Tutto ciò, ormai, NON può più essere lasciato al caso..., non può più essere attribuibile a priorità attentive dettate dal "pragmatismo del contingente" (che sarebbe comunque sbagliato) e men che mai dall'ingenuità scombinata di nuove generazioni di militanti ma è evidente che la pressante campagna condotta tramite i media di TUTTO il pianeta e che ci propina il nucleare come soluzione "verde" per il clima deve aver travolto di corpo e di mente queste due grandi organizzazioni che per il momento tacciono tatticamente.



La cosa diviene ancor più preoccupante quando apprendiamo notizie come quelle della BBC (ma non solo):

"Extinction Rebellion: Nuclear power 'only option' says former spokeswoman"

https://www.bbc.com/news/uk-54103163 - Tanto per citare una fonte "autorevole"... Se provate ad aprire una discussione su questo nei gruppi social ufficiali assisterete a reazioni vergognose fino al bannaggio: vietato parlarne.

Per quanto riguarda l'iniziativa appello di RNA sapevamo in partenza che sarebbe stata accolta in modo FREDDO, soprattutto da parte di chi non vede (o non vuole prestare attenzione) ai dati di fatto esposti.

Il movimento antinucleare internazionale NON è messo bene. Il tempo passa, le generazioni cambiano, la povertà di memoria aumenta. Esiste molta autoreferenzialità controproducente ovunque, infiltrazioni di interessi privati e di carriera politica che hanno da sempre impedito un forte sviluppo continuativo dell'azione e delle lotte.

Questa battaglia riguarda la mobilitazione internazionale per la difesa dell'ambiente e contro il disastro climatico. Escludere da tutto ciò la lotta contro la più colabrodesca, stragista, bancarottiera e disastrosa delle tecnologie è l'errore più grave che si possa fare.

