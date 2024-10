Dal 3 al 6 ottobre 2024, si è svolto il IX Trofeo Nazionale CONI, ospitato tra Catania e Palermo, dove tutte le regioni d’Italia sono state rappresentate con squadre composte da giovani atleti selezionati dalle varie federazioni sportive. L'Istituto Comprensivo "S.G. Bosco" di Campobello ha partecipato con orgoglio all'evento, rappresentando la Sicilia con due studenti della scuola media Mazzini: Andrea Cani (classe 3^C) e Ambra Montaperto (classe 2^B).

I due ragazzi, accompagnati dagli insegnanti Flavia Gibaldi e Salvatore Munna, hanno gareggiato con la Federazione Italiana Sportiva Biliardo e Bowling (FISBB) e, insieme a due compagni provenienti da Catania e Palermo, hanno ottenuto un meritatissimo quarto posto. La squadra siciliana si è distinta per tenacia e spirito di squadra, superando sfide impegnative e dimostrando una grande dedizione allo sport.

Alla cerimonia inaugurale, impreziosita dalla presenza di numerose autorità, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’atmosfera era di festa e celebrazione dello sport come veicolo di valori educativi e sociali. La manifestazione si è conclusa con un risultato eccezionale per la Sicilia: la squadra regionale si è classificata al secondo posto nella classifica generale nazionale, un risultato che riempie d’orgoglio l'intera comunità siciliana.

La Dirigente Marilena Giglia, a nome dell'I.C. "S.G. Bosco", ha espresso parole di grande soddisfazione per il risultato ottenuto:

"Sono immensamente orgogliosa dei nostri studenti Andrea Cani e Ambra Montaperto, che hanno rappresentato la nostra scuola e la Sicilia con impegno e serietà. Questo quarto posto è frutto di duro lavoro e dedizione, ma soprattutto è la dimostrazione di quanto lo sport possa essere un potente strumento di crescita personale e di formazione per i giovani. Grazie ai nostri insegnanti Flavia Gibaldi e Salvatore Munna per averli accompagnati in questa avventura. Il successo della squadra siciliana al secondo posto nella classifica generale è un risultato di cui dobbiamo essere fieri come scuola e come comunità.”

La partecipazione a manifestazioni sportive di così grande rilievo conferma l'importanza dell'educazione sportiva nella formazione degli studenti. Il Trofeo Nazionale CONI, che ha visto la partecipazione di tutte le federazioni sportive, sottolinea il valore educativo dello sport, riconosciuto dalle istituzioni come il CONI, che promuovono attivamente l’integrazione dell’attività fisica nei percorsi formativi. L’esperienza vissuta dagli studenti dell'I.C. "S.G. Bosco" rappresenta un ulteriore passo verso una formazione completa, che guarda allo sviluppo dei futuri cittadini attraverso i valori dello sport: disciplina, rispetto, collaborazione e determinazione.