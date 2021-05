Il sogno di The Cliff, locale multifunzionale a picco sul lago di Lugano, sta prendendo concretamente forma. Il 26 maggio 2021 c'è stata la firma del contratto con cui la società Style & Design, la nuova realtà che si occupa di The Cliff, ha rilevato la struttura che sorge a Capo San Martino, sul picco che domina Lugano e il suo splendido lago. L'apertura di The Cliff è prevista all'inizio di settembre 2021, in tempo per godersi qualche scampo d'estate con il panorama da sogno del lago di Lugano.

Nel nuovo progetto guidato dall'imprenditore viareggino Manuel Dallori (già creatore di brand come The Beach), entrano soci di alto profilo come Raffaele Saurwein (CEO di NANA MANAGEMENT SA), Daniele Alessio Braghini (Chairman si B4H SA), Eugenio Preatoni (Presidente di Domina Group) e la società MW Europe.

E in queste ore, al The Cliff, insieme ai primi colloqui dedicati a scegliere chi lavorerà in questo luogo da sogno, iniziano i lavori del restyling sulla struttura. Quello che sta prendendo il via in queste ore è un intervento importante, che riguarda sia l'esterno sia gli ambienti interni, perché stile e funzionalità in una struttura come questa contano.

Sarebbe già abbastanza, ma non è tutto. The Cliff nasce come luogo d'eccellenza per creare sinergie d'alto profilo. Be Lugano (www.be-lugano.ch), club già ben conosciuto da chi ha voglia di far tardi con stile sul lago, entra nella famiglia The Cliff. Il piano inferiore di The Cliff diventerà The Cliff a place to BE, uno spazio esclusivo dedicato alla musica da ballare. Il progetto degli architetti Andrea Langhi e Rachele Cavadini è decisamente innovativo e metterà la musica al centro della scena.

(Nella foto, da sinistra a destra, Daniele Braghini, Manuel Dallori e Raffaele Saurwein)

www.thecliff.ch

[email protected]